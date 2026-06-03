持股總市值逾58億！ 張清照「股票暴漲30倍」成政壇股王 私下最愛報這檔「明牌」

台中市議長張清照（左）投資股票眼光精準。（資料照）

台股近期強勢站上46000點，投資人眉開眼笑，根據監察院最新公布的資料，國民黨籍台中市議長張清照持股與基金合計超過58億元的財力，超車國民黨立委顏寬恒的34.5億元，是全台政壇「股王」。對此，張清照今（3）日率議會黨團到外縣市考察，他婉拒回應股票議題。

據監察院廉政專刊第300期資料，張清照名下財產除有28筆土地、5筆建物、存款2億2736萬2502元、3億元債權，以及價值約843萬珠寶、古董與字畫等。他的名下還持有環球晶（6488）2642.17張、中美晶（5483）14050張、朋程（8255）5002.32張，若以6月1日收盤價去計算，3檔個股市值合計58億797萬6512元。張清照去年11月申報時，股票市值僅2億6千多萬元，等於在短短半年左右，暴漲近30倍。

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張清照投資股票數十年，他理財有道，許多民代與媒體記者也都請他分享理財妙招，他最常向大家推薦中美晶，如今榮登「政壇股王」，他低調婉拒回應。

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