誤闖龜山島定置網獲放流 7米鯨鯊「擺尾揚鰭」狂吸70萬次觀看

誤闖龜山島定置網獲放流，7米鯨鯊「擺尾揚鰭」吸引70萬次觀看。（鄭姓業者提供）

宜蘭頭城外海昨有一頭長達7公尺鯨鯊（俗稱豆腐鯊），誤闖龜山島定置漁場，時常野放海洋生物的鄭姓業者見狀，立刻化身溫柔保母，將牠牽引至外海放流，網友眼尖發現這頭鯨鯊游離時「擺尾揚鰭」，似乎在跟人類道謝，影片曝光後，狂吸逾70萬次觀看，全網動容。

據了解，這頭誤闖網具的鯨鯊體長約7公尺，重量推估達3至4噸。漁民根據體型判斷，這是一頭處於「青少年」的中型鯨鯊，活動力旺盛，疑似是為追隨海流尋找食物，才不慎游入距離岸邊約1海浬處的定置網中。

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所幸定置網屬等待魚群進入的「被動式漁法」，由於並非主動獵捕，讓這頭貪吃的海洋巨獸得以幸運保命，面對被列為海洋保育類物種的造訪，漁民火速展開救援，小心翼翼用繩索套住尾部，並藉由漁船動力，緩緩引導出網具範圍。

為確保放流萬無一失，漁船更特地向外海多拖行1海浬，直到確認海水深度足夠且遠離網具後才解開繩索，救援影片曝光後，立刻被廣大網友推爆，看著鯨鯊緩緩游向深海背影，累積超過70萬次觀看。

網友也留言大讚鄭姓業者與漁民的無私舉動，直呼這絕對是「台灣漁業的榜樣」，堪稱最棒生命教育。鄭姓業者說，隨著政府與民間對保育觀念的重視，禁捕多年的成效已逐漸顯現，這幾年鯨鯊數量真的有感增加！

鄭姓業者說，今年全台定置網野放海龜紀錄達上千次，鯨鯊亦有3、4百次之多，雖然宜蘭海域的鯨鯊發現頻率不及花東地區，但今年也有3至4頭野放紀錄，這項數據顯示台灣東部海域生態系正趨於穩定。

宜蘭縣政府農業處長李新泰說，鯨鯊自2008年起全台禁捕，並於2020年公告列為「珍稀類保育類野生動物」，漁民若意外捕獲，必須「立即通報」與「就地放生」，違規將面臨5年以下有期徒刑，並得併科新台幣20萬元以上、100萬元以下罰金。

他說，鯨鯊誤捕多發生於「定置漁場」且具季節性，呼籲漁民與大眾共同重視海洋生態，維護珍稀海洋生物的永續生存。

宜蘭頭城外海昨有一頭長達7公尺鯨鯊（俗稱豆腐鯊），誤闖龜山島定置漁場，時常野放海洋生物的鄭姓業者見狀，立刻化身溫柔保母，將牠牽引至外海放流。（鄭姓業者提供）

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