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    首頁 > 生活

    跟蹤騷擾我不要！創意圖卡競賽 南新國中王盈又奪特優

    2026/06/03 15:05 記者洪瑞琴／台南報導
    台南舉辦跟騷防治圖卡徵選，學生創意助攻性平教育。（記者洪瑞琴攝）

    台南舉辦跟騷防治圖卡徵選，學生創意助攻性平教育。（記者洪瑞琴攝）

    提升學生對人際互動界線及自我保護意識，台南市舉辦「跟蹤騷擾我不要」宣導圖卡徵選活動，榮獲國中組特優的南新國中王盈又表示，透過創作過程，讓自己更清楚了解跟蹤騷擾不一定只是尾隨跟蹤，也可能出現在網路訊息騷擾、冒用個人資料、不當追求，或持續讓人感到害怕與壓力的行為之中。

    鼓勵學生透過圖像創作，將跟蹤騷擾防治觀念轉化為貼近校園生活、淺顯易懂的宣導素材，讓重要觀念以更生動的方式傳達給同儕，活動共收到95件作品參賽，包括國小中年級組36件、國小高年級組36件及國中組23件。

    教育局表示，入選作品後續將印製成宣導圖卡，作為今年度校園性別平等教育週及相關宣導活動的重要教材，並依實際需求進行排版、美編及文字調整，讓學生的創意成果走進校園各個角落，成為推動性平教育的重要力量。

    獲獎名單，國小中年級組特優為大灣國小周妤蓁；國小高年級組特優為安順國小郭婉蓁；國中組特優則由南新國中王盈又獲得。

    南新國中二年級王盈又作品獲國中組特優。（南市教育局提供）

    南新國中二年級王盈又作品獲國中組特優。（南市教育局提供）

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