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    武漢肺炎》抗疫最前線僅加薪「1％」 英國醫護氣炸擬罷工

    英國政府表示，由於經濟遭受疫情影響，因此只能幫NHS加薪1％。示意圖（法新社）

    英國政府表示，由於經濟遭受疫情影響，因此只能幫NHS加薪1％。示意圖（法新社）

    2021/03/08 21:39

    〔即時新聞／綜合報導〕僅管英國為歐洲武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情最慘重的國家之一，但身處抗疫最前線的英國國民保健服務（NHS，英國公營醫療系統）員工貢獻依然功不可沒。不過最近這些員工卻被英國政府給徹底激怒了，甚至揚言罷工，而這全是因為政府宣布只幫他們加薪「1％」。

    綜合英媒報導，英國於5日宣布NHS加薪1％後，受到了來自各界的責難與批評，但英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）堅稱，在經濟遭受疫情打擊後，薪資微調的決策是根據「國家負荷能力」的評估結果。

    韓考克還說，他已為NHS爭取到了有利的條件，他「非常樂見」NHS被排除在公部門的薪資凍漲之外。

    首相強森（Boris Johnson）今日受訪時也為他的決策辯護，他說，政府實在無法負擔更高的加薪幅度了。「我非常感激NHS以及社工們，他們是疫情期間的英雄。」、「我們能做的就是，盡可能的給予他們現下我們能夠負擔的。......但別忘了（其他）公職的薪資調漲都已經被凍結了，我們正處於非常艱難的階段。」

    NHS的員工對政府的說詞並不領情，他們以「看不起人」（insulting）還有「可悲的」（pitiful）來形容政府的加薪幅度。

    英國皇家護理學院（Royal College of Nursing）指出，超過1/3的NHS員工其實自去年起便因薪資考慮離職，如今更有員工揚言要為1％的加薪發起罷工。

    在布里斯托爾（Bristol）服務的護理師奧德漢姆（Alex Oldham）向《哈芬頓郵報》（Huffington post）訴苦，「我們為疫情奮鬥有一年之久了，有時候還得把垃圾袋充做防護裝具來穿。另外還有850名同仁因為武漢肺炎而去世。」

    據英國廣播公司（BBC）指出，英國目前常見的全職薪資約為每年1萬8005英鎊（約合新台幣70萬元），而NHS的護理師新人年薪可達2萬4907英鎊（約合新台幣97萬元），在像是倫敦市等等「更操勞」的地區服務的員工還可獲得額外加給。

    皇家護理學院的校長金奈爾（Donna Kinnair）說，若政府的1％加薪政策實行，資深護理人員每週的薪水僅增加3.5英鎊（約合新台幣136元）。

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