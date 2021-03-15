香港健身房群聚感染達109例！醫曝：未來2週是關鍵

香港健身房群聚感染牽連甚廣，累計感染病例已達109例，呼吸專科醫生指出，未來2週是關鍵。圖為政府因應此事件採取的封區檢測行動。（美聯社）

2021/03/15 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情反彈，昨（14日）新增24例確診，另有逾20例初步確診病例，西營盤的健身房「Ursus Fitness」群聚感染累計逾109人染疫，短時間內成香港第2大群聚感染事件，呼吸專科醫生今表示，應會出現2代甚至3代傳播，未來1至2週是關鍵。

根據《香港01》 報導，該群聚感染事件牽連甚廣，捲入多家健身房、餐廳、學校、金融中心、住宅，呼吸系統專科醫生梁子超今在港台節目《千禧年代》表示，這次當局對群聚感染的介入不算太遲，尚未出現傳至社區的「網路傳播」，但未來有機會發展成繼發式傳播，甚至出現2代、3代傳播，因為病毒潛伏期可達4至5日，甚至1至2週，因此未來1至2週是關鍵，同時提醒健身業界應定時接受病毒檢測，1次陰性檢測結果不代表就此安全。

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報導提到，梁子超亦指出，香港社區感染源頭不明的病例仍然不少，例如昨日10例感染源不明的病例幾乎與健身房無關，顯示第4波疫情一直未受控，隨著復工復課擴散，認為對此要更加小心，同時提醒過去3週源頭不明病例不斷上升，顯示疫情有慢慢反彈跡象，呼籲香港民眾減少不必要社交接觸。

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