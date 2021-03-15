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    對AZ疫苗有信心！ 泰國總理率高官明帶頭施打

    泰國釐清安全疑慮並聽取專家意見後，預定16日由總理帕拉育帶頭，正式開始施打疫苗。（法新社）

    泰國釐清安全疑慮並聽取專家意見後，預定16日由總理帕拉育帶頭，正式開始施打疫苗。（法新社）

    2021/03/15 17:46

    〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲傳出民眾在接種英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）生產的武漢肺炎疫苗後，出現血栓問題，泰國12日成為第一個暫停施打AZ疫苗的亞洲國家，不過在釐清安全顧慮並聽取專家的建議後，泰國衛生部15日宣布，AZ疫苗將於16日正式施打，並由總理帕拉育將率高層官員帶頭接種。

    此前，阿斯特捷利康藥廠回應疫苗安全顧慮時強調，針對英國及歐盟國家已經施打的逾1700萬劑AZ疫苗，進行分析後沒有證據顯示，AZ疫苗會增加血栓的風險，世衛組織也出面背書，表示疫苗是安全的，沒有理由停用。

    泰國總理府發言人塔翁旺（Natreeya Thaweewong）證實，總理帕拉育16日上午將率高層官員接種AZ疫苗。

    據《路透》15日報導，泰國副總理兼衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）指出，許多國家已經證實，AZ疫苗不會出現血栓的副作用，並繼續施打。他強調，泰國的學術委員會建議，應該施打AZ疫苗。

    除AZ疫苗外，泰國也從中國進口20萬劑科興（Sinovac）疫苗，不過帕拉育跟進柬埔寨總理韓森，將施打AZ疫苗，不當中國疫苗的白老鼠。包括科興在內的中國武肺疫苗均缺乏60歲以上族群的臨床實驗資料，但受援國的老人卻往往優先施打，淪為白老鼠。

    相關新聞請見︰

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    柬埔寨總理韓森已於4日帶頭接種AZ疫苗。（法新社）

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