香港「健身房」成第2大群聚感染！薄扶林道強檢680人

香港西營盤的健身房「Ursus Fitness」成第2大群聚感染，累計逾109人染疫。（彭博社）

2021/03/15 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情反彈，昨（14日）新增24例確診，另有逾20例初步確診病例，西營盤的健身房「Ursus Fitness」群聚感染累計逾109人染疫，短時間內成香港第2大群聚感染事件，政府昨晚封鎖涉疫地區薄扶林道一帶強制檢測，總計680人受測，1樣本待核實。

根據《香港01》報導，該群聚感染事件牽連甚廣，捲入多家健身房、餐廳、學校、金融中心、住宅，衞生防護中心昨晚公布新一批患者行蹤，新增10名與URSUS Fitness群組有關的患者住處遍佈九龍界，部份居住中西區高尚住宅，包括香港花園、維港峰、濂溪別業等，亦有患者居住跑馬地雲臺別墅C-D座。

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報導提到，香港政府於上午發聲明，已完成中西區受限區域（即薄扶林道64-68 號／般咸道73-83號景輝大廈A座及B座、薄扶林道35-37號豐林大廈、薄扶林道39號東銘閣、薄扶林道41-43號利威樓及薄扶林道63號）強制檢測行動，截至凌晨2點，計680名居民接受檢測，尚有1樣本待核實。

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