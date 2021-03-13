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    武漢肺炎》香港健身中心群聚感染 暴增至99例

    香港「URSUS fitness」健身中心確診病例暴增到99例，香港政府已密切關注是否會有其他健身房爆發疫情。（彭博）

    香港「URSUS fitness」健身中心確診病例暴增到99例，香港政府已密切關注是否會有其他健身房爆發疫情。（彭博）

    2021/03/13 19:33

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，今天（13日）公佈47例確診，近日爆發疫情的西營盤健身中心「URSUS fitness」就佔了35例。此外，還有1位5歲幼稚園學童、1位12歲小學生被列為初步確診。

    綜合港媒報導，香港今天新增47例確診中，有4例為境外輸入，43例為本土病例，其中「URSUS fitness」健身中心相關患者佔35例，包括25位顧客及10位公司或家中的緊密接觸者。截至今日，該健身中心相關感染者已達99人，是香港疫情爆發以來人數第3多的感染群組。

    除「URSUS fitness」外，香港中環健身中心「Personal Training」也有1名女健身教練確診，她最後上班日為10日，11日身體不適。調查後發現1名和「URSUS fitness」傳染群組相關的人士曾在4日及11日到訪「Personal Training」。

    香港政府昨天公佈，所有在健身房工作者必須在明天前檢測，香港也密切關注是否會有其他健身房爆發疫情。

    此外，香港今天也公佈1位5歲幼稚園學童、1位12歲小學生初步確診，源頭皆不明，2人分別就讀於在元朗太陽島英文幼稚園和九龍塘官立小學。

    5歲幼稚園學童最後一次上課為5日，6日發燒就醫。太陽島幼稚園今天起停課，校方再安排師生檢測。

    九龍塘官立小學12歲學生於11日發燒，該校的校工與妻子昨天檢測後初步確診，若最終確診，該校須強制檢測。

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