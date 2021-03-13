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    香港昨暴增60例確診！全港健身中心員工將強制檢測

    香港昨暴增60例確診，全港健身中心員工將強制檢測。（彭博社）

    香港昨暴增60例確診，全港健身中心員工將強制檢測。（彭博社）

    2021/03/13 10:20

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，昨（12日）暴增60例確診，另有約20多例初步確診病例，西營盤的健身中心「Ursus Fitness」群聚感染累計逾64人染疫，牽連多家健身房、餐廳、學校、金融中心、住宅，恐成香港第3大群聚感染事件，政府將向全港健身中心員工發強制檢測公告。

    根據《香港01》報導，香港疫情反覆，昨天為1月27日的60例紀錄後的大反彈，健身中心「Ursus Fitness」就佔了47例，另有約10多例初步確診病例，累計逾64人染疫，專家指出，患者涉及不同行業及界別，恐是跳舞群組的翻版釀「網路式爆發」，是第五波疫情的先兆，強調要攔截須靠合作檢疫，未來數天要觀察跨代傳播情況。

    報導提到，香港自疫情以來，共有54個大型群聚感染，「Ursus Fitness」已成第5大事件，仍在持續爆發中，恐成香港第3大群聚感染事件，僅次於歌舞群組及酒吧及樂隊群組，目前共48棟大樓、29家公司、26間餐廳、1間國際學校列入強制檢測名單，累計確診病例達1萬1211人。

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