香港昨暴增60例確診，全港健身中心員工將強制檢測。（彭博社）

2021/03/13 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，昨（12日）暴增60例確診，另有約20多例初步確診病例，西營盤的健身中心「Ursus Fitness」群聚感染累計逾64人染疫，牽連多家健身房、餐廳、學校、金融中心、住宅，恐成香港第3大群聚感染事件，政府將向全港健身中心員工發強制檢測公告。

根據《香港01》報導，香港疫情反覆，昨天為1月27日的60例紀錄後的大反彈，健身中心「Ursus Fitness」就佔了47例，另有約10多例初步確診病例，累計逾64人染疫，專家指出，患者涉及不同行業及界別，恐是跳舞群組的翻版釀「網路式爆發」，是第五波疫情的先兆，強調要攔截須靠合作檢疫，未來數天要觀察跨代傳播情況。

請繼續往下閱讀...

報導提到，香港自疫情以來，共有54個大型群聚感染，「Ursus Fitness」已成第5大事件，仍在持續爆發中，恐成香港第3大群聚感染事件，僅次於歌舞群組及酒吧及樂隊群組，目前共48棟大樓、29家公司、26間餐廳、1間國際學校列入強制檢測名單，累計確診病例達1萬1211人。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法