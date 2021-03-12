香港昨增22例確診！健身中心大群聚感染 牽連多家餐廳、學校

香港昨增22例確診，西營盤的健身中心爆發群聚感染，牽連多家餐廳、學校。示意圖，非本新聞事件。（彭博社）

2021/03/12 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，昨（11日）新增22例確診，另有逾40例初步確診病例，西營盤的健身中心「Ursus Fitness」累計逾50人染疫，牽連多家餐廳、學校、健身房，多幢豪宅列入強制檢測名單，3月1日至9日曾到訪該健身中心的240多人要檢疫。

根據《香港01》報導，西營盤的健身中心「Ursus Fitness」爆發群聚感染，昨天新增16例確診（6名職員、10名顧客），以及逾30例初步確診，累計逾50人染疫，3月1日至9日曾到訪Ursus Fitness的240多人要檢疫，此外，初步確診亦包括12歲石硤尾白田天主教小學女學生、將軍澳保良局羅氏基金中學一名教師，以及54歲家庭主婦。

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報導提到，衞生防護中心晚上更新確診者行蹤，16例該群聚感染病例申報18個地址，逾8成位於中西區，不少是半山豪宅；新增5間涉疫餐廳，主要在中上環，足跡來自該群聚感染2例個案，分別到訪過4間餐廳，當中有無症狀患者同日到訪星巴克咖啡2間分店；新增6間涉疫健身房，即時暫停營業，所有員工將進行檢測，店舖須深層清潔。

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