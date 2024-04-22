南海詭譎！中國海軍建軍75週年 疑似進駐柬埔寨雲壤基地

本屆西太平洋海軍論壇活動期間，中國也舉辦海軍建軍75週年系列宣傳教育活動，開放6艘軍艦供民眾參觀，但未循例安排海上閱兵活動。（美聯社）

2024/04/22 06:33

〔編譯林家宇／綜合報導〕南海局勢不斷升高之際，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）近日發佈報告指出，柬埔寨似乎已進一步授予中國海軍在該國雲壤海軍基地（Ream base）執行任務與駐紮的權限。

CSIS轄下亞洲海事透明倡議（AMTI）透過分析衛星影像發現，中國的輕型護衛艦已在雲壤基地停泊4個多月，由於只有中國海軍船隻在該港口停靠，顯示中國在雲壤基地享有一定特權。

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中國海軍21日在山東青島舉行2年1屆，為期4天的「西太平洋海軍論壇年會」（WPNS），這也是中國自2014年後時隔10年再次承辦。本次第19屆主題為「命運與共的海洋」，共有包括美國、俄羅斯等29國的代表團逾180人參加。

這次西太平洋海軍論壇活動期間，中國也舉辦海軍建軍75週年系列宣傳教育活動，開放6艘軍艦供民眾參觀，但未循例安排海上閱兵活動。

年會舉辦期間，美國與菲律賓正好自22日起，首次在菲國海域外舉行大規模年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習，預計投入約1.6萬名美、菲部隊參與，進行海上安全、防空與飛彈防禦、動態飛彈打擊、網路防禦和資訊作戰等訓練。

CSIS報告指出，透過觀察中國海軍未來幾個月在該港口的行動，將可更明確地判定雲壤是否已成為中國海軍基地之一。

2019年，中國與柬埔寨簽署的備忘錄外洩，透露柬埔寨將賦予中國部分雲壤基地的經營權，引發極大爭議。如今中國軍艦在當地的部署顯示，該備忘錄的內容正被逐步落實。

與此同時，中國與柬埔寨的聯合演習「金龍演習」也正在籌備階段，據稱柬中兩國海軍指揮官18日就此在金邊召開會議，中國外交部長王毅21日也訪問柬埔寨，進一步鞏固雙邊關係。

針對柬中兩國愈來愈密切的軍事互動，泰國那黎宣大學政治學家錢伯斯（指出，此舉顯示中國企圖在東南亞地區鞏固軍事足跡，在柬埔寨擁有中國據點，可以為其在南海、緬甸、寮國和南亞附近的軍事平台提供支援。

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