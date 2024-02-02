為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國侵台可能性 美印太司令提名人：保持警戒

美軍印太司令提名人帕帕羅表示，中國海軍快速擴張是令人擔憂的趨勢，對於中國在2027年入侵台灣的可能性，他表示，應時時保持警戒。（美聯社檔案照）

美軍印太司令提名人帕帕羅表示，中國海軍快速擴張是令人擔憂的趨勢，對於中國在2027年入侵台灣的可能性，他表示，應時時保持警戒。（美聯社檔案照）

2024/02/02 08:09

〔中央社〕美軍印太司令提名人帕帕羅今天表示，中國海軍的快速擴張是令人擔憂的趨勢。對於中國在2027年入侵台灣的可能性，他表示，應時時保持警戒，「從現在到他們可能出動前，沒有假期」。

現任美國海軍太平洋艦隊司令的帕帕羅（Samuel J. Paparo），去年獲美國總統拜登（Joe Biden）提名接任印太司令部司令。若獲國會同意，他將領導美軍規模最大的作戰司令部。

隨著中國軍力擴張，在台海周遭的軍事行動日益挑釁，台海安全是今天聯邦參議院軍事委員會提名聽證會的焦點之一。

對於中共解放軍的快速擴張，帕帕羅表達擔憂。他指出，過去25年來，中共海軍一直走在歷史的發展軌跡上。雖然相信美國會在戰鬥中獲勝，「但這是個令人擔憂的軌跡」。

帕帕羅表示，全球60%人口、世界60%經濟，以及全球10大軍力中的7個都在印太地區，西太平洋任何地方的侵略成功，都會對美國安全帶來直接影響。許多智庫認為經濟一體化，特別是半導體領域的一體化，都可能會因為衝突衝擊經濟成長，影響人們的生活與福祉。此外，也必須捍衛民主與價值觀。透過做好戰爭與獲勝的準備以阻止衝突，符合美國直接利益。

前美軍印太司令戴維森（Philip Davidson）在2021年卸下印太司令職務前，於同年3月在參院軍委會答詢時曾表示，中共解放軍攻台可能在未來10年、甚至是6年內發生。這番言論引發中國可能在2027年前攻台的擔憂。

帕帕羅今天被問到對這個時間表的看法時表示，知道中國打算在2027年前做好準備，但這僅只是因為中共解放軍屆時將成立滿100週年。但他強調，中國每天都在努力做好準備，因此必須時刻保持警戒，「從現在到他們出動前，沒有假期」。

他也多次指出，台灣關係法規定，美國應協助台灣自我防衛，國防部應做好對抗台灣遭入侵的準備，「這個任務十分明確」，「我們力挺台灣」（we’re behind Taiwan）。他認為台灣要將自身打造為具有海上拒止能力的豪豬，具備在海上、海下與空中擊退入侵者的能力。

帕帕羅說，在與台灣軍隊討論時，看到台灣更加關注使自身更具備自我防衛作戰能力，也看到台灣在國防上的投資。台灣的軍事理論文化也發生轉變，對問題的看法變得更加一致，明確防衛能力，並願意動員年輕人，延長兵役時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
確保台海和平現狀 美軍印太司令：正緊盯中國軍方動向
2024/01/22 06:23

確保台海和平現狀 美軍印太司令：正緊盯中國軍方動向
美軍印太司令：以美軍當前實力 共軍若今天侵台必敗
2023/07/19 17:21

美軍印太司令：以美軍當前實力 共軍若今天侵台必敗

林口精品建商再推新作 立軒天邸品味再進化
美日宣示 強化安全連結
2021/04/13 05:30

美日宣示 強化安全連結
砲火全開！美印太總司令：擴張南太平洋情資網抗中
2019/06/02 00:05

砲火全開！美印太總司令：擴張南太平洋情資網抗中

年節送禮這樣送！龍光煥發保健康
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播