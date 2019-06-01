砲火全開！印太總司令：美國擴張南太平洋情資網對抗中國

美軍印太總司令上將戴維森（Philip Scot Davidson）今日表示，美國正積極擴張南太平洋情資網路，希望以此來對抗中國、捍衛太平洋島國主權。（美聯社）

2019-06-01 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來大動作增強其於南太平洋諸島國的影響力，對此，美軍印太總司令上將戴維森（Philip Scot Davidson）今（1）日表示，美國也正積極擴張南太平洋的情資網路，希望對抗中國。

據《彭博》報導，美軍印太總司令上將戴維森（Philip Scot Davidson）今日在新加坡亞洲安全鋒會「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）談話時表示，太平洋島國在二戰中扮演了極為重要的角色，西方勢力希望能夠繼續維持這些地區的開放和穩定。

戴維森表示，美國擔憂中國透過經濟利誘，強迫太平洋島國改變其往常親美的立場，以此來舉得領先和勝利。因此，美國及其盟友澳洲也將加強與各個太平洋島國的聯繫。

戴維森說：「美國已將《海洋安全倡議》的計畫擴張，將加強我方巡邏艦並擴張情資網路。訓練我們的夥伴並分享情資，以助於捍衛各國專屬經濟區的主權執法。」

據了解，戴維森也在談話中提及生態問題，包括非法及過度捕撈導致海洋生物存量銳減，進而殘害地球整體環境的嚴重性。除此之外，美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）稍早也針對南海及台灣區域穩定的問題指責中國，美國此行於「香格里拉對話」與中國交鋒，砲火全開。

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