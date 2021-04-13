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    美日宣示 強化安全連結

    日本防衛大臣岸信夫（右圖）與美國印太司令部司令戴維森（左圖）昨在日本舉行會談，雙方就進一步加強安全連結達成共識。（美聯社資料照）

    日本防衛大臣岸信夫（右圖）與美國印太司令部司令戴維森（左圖）昨在日本舉行會談，雙方就進一步加強安全連結達成共識。（美聯社資料照）

    2021/04/13 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於中國在東海及南海持續耀武揚威，日本防衛大臣岸信夫與美國印太司令部司令戴維森，十二日就進一步加強雙邊安全連結達成共識。岸信夫對美日國防合作持續大幅深化表示肯定；戴維森則強調，美日同盟乃區域安全基石，並重申維持台灣海峽和平穩定的重要性。

    美國印太司令重申 維持台海和平穩定

    岸信夫和戴維森在防衛省舉行會談。美國國防部指出，雙方同意藉由日本自衛隊和美軍聯合演習，提升嚇阻和應對能力，共同朝向實現「自由開放的印度︱太平洋」目標邁進。

    戴維森即將卸任，此次訪日主要目的為接受日本政府頒贈勳章。在會晤岸信夫之前，戴維森先與日本自衛隊統合幕僚長山崎幸二舉行會談。上月九日，戴維森曾在美國聯邦參議院軍事委員會聽證會上斷言，中國在未來六年內可能犯台。

    上月十六日，日本和美國外交、國防首長在東京舉行「二加二會談」，雙方在會後發表的共同聲明中，罕見地點名批判中國，並首次列入「雙方一致確認台灣海峽和平與穩定的重要性」。岸信夫會前先與美國國防部長奧斯汀舉行會談，並在會後向媒體表示，日美雙方一致認為，維持台海和平與穩定極為重要。據報導，岸信夫與奧斯汀在會談中對兩岸軍力失衡交換意見，在中國密集出動機艦騷擾恫嚇台灣的情況下，台海安全已成為日美無法漠視的議題。

    合力抗中 日德今「二加二會談」

    與此同時，日本政府十二日宣布，十三日將透過視訊方式，與德國舉行外交、國防首長「二加二會談」，討論雙方如何加強安全合作以對抗中國。這是日德兩國首度舉行二加二會談。日本外務大臣茂木敏充和岸信夫，將和德國外交部長馬斯、國防部長康坎鮑爾會談，議題包括加強安保合作以實現「自由開放印太」，並將討論德國計畫派遣巡防艦至日本靠港等議題。

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