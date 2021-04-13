布林肯批中國隱疫禍延全球

美國國務卿布林肯（美聯社）

2021/04/13 05:30

〔編譯孫宇青、茅毅／綜合報導〕美國國務卿布林肯十一日再次批評中國處理武漢肺炎疫情欠缺透明度，包括初期未對外分享資訊，導致疫情失控而禍延全球，今後有必要對病毒起源徹查到底，同時也應建立更強健的全球公共衛生體系。

布林肯在美國國家廣播公司節目「會晤新聞界」訪問中直言，中國很清楚自己在疫情初期沒有做到該做的事，就是立即允許國際專家進入（中國境內調查），以及立即分享資訊，保持真正的透明度，病毒才會失控得更快，後果也更加嚴重。

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他強調，有必要進一步調查新冠病毒在中國湖北省武漢市的源頭，以免憾事重演；為了達到公開透明及共享資訊，世衛組織（WHO）必須改革和強化，且中國必須參與其中。

對於中國殘忍打壓新疆維吾爾族，美國政府定調為「種族滅絕」，並引發要求美國帶頭杯葛二○二二年北京冬季奧運會的聲浪。對此，布林肯受訪表示，談論杯葛為時尚早，美國必須帶領全世界齊聲譴責（新疆）已經發生及持續發生的事，然而，美國也必須找到最能有效促進美國利益和價值的方式；在某些美中利益重疊的領域，美國仍必須與中國合作。

至於加國政府則在十一日更新針對中國的官方旅遊建議網頁，警告加國公民若和新疆有「家族或種族關係」，在當地恐遭恣意拘留。

加政府警告公民 赴新疆有風險

網頁新增部分還包括描述維吾爾族等族裔和穆斯林等宗教少數群體的「再教育營」傳聞，以及新疆當局已在當地部署無孔不入的維安措施。新增部分也提及，若在中國研究、報導批評政府或西藏、新疆之類的敏感議題，應該特別警覺。

另一方面，瑞典籍異議人士桂民海的女兒安吉拉、中國維權律師包龍軍、江天勇及英國駐香港總領事館前雇員鄭文傑等十三人，十一日透過非政府組織「保護衛士」公布連署信，描述中國違法強迫他們自白，並剝奪其接受公平審判的權利，呼籲「歐洲電信衛星組織」重新考慮，是否繼續轉播「中國環球電視網」及「中國中央電視台中文國際頻道」。

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