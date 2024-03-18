沒太陽花沒有柯文哲、黃國昌 前幕僚感慨：沒人比他們更可悲！

柯文哲前幕僚吳靜怡憶批柯文哲、黃國昌背棄太陽花信念，「沒有比他們更可悲了」！（資料照）

2024/03/18 21:23

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（18日）是「太陽花學運」10週年，民眾黨主席柯文哲前幕僚吳靜怡憶起當年點滴，感慨柯文哲和現在的民眾黨立院黨團總召黃國昌都是318學運才有今天，沒想到學運起造的這些人現在卻背叛當初的信念，「沒有比他們更可悲了！」

吳靜怡今天在臉書發文表示，「318太陽花學運滿十年，而這特別的日子讓政治產生改變。柯文哲現象其實就是太陽花學運後的產物！年輕人開始相信自己可以改變政治，也相信只要參與社會運動可以讓社會更好，對我而言那個開端是洪仲丘事件，逐漸的2014出現首次民進黨願意提名素人從政，那時候的柯文哲從7人團隊擴大編列，而我就是夾在7個裡面的熱血青年罷了。」

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她回憶道：「依稀記得我朋友闖進去立院時，我在外面看，當時很多警察駐守，但眼睜睜看著許多8+9騎車拿著鐵棒叫囂衝進大學生靜坐抗議場域，我問警察怎麼不去保護學生，沒想到警察說沒辦法，因為認識的人不多，我朋友聯絡了蔡易餘，半夜就在中山、青島路口設了舞台，有效喝止那些黑道騎車滋事，於是開始徵志工、募物資。」

吳靜怡接著說，當時映入眼簾的種種啟蒙了她網路號召的力量和大數據的探勘，「印象中，有一天，我朋友父親是前警察系統的高官，她提醒我警察要出動了，趕快撤離並保護學生，這消息我盡可能轉達給高層，看到幾個大人趕往行政院，看到志工站趕快要年輕人撤離，那一幕幕很感人。大人就是應該這樣守護年輕人的，但我永遠記得是誰一棒棒打往這些手無寸鐵的人身上，同時段，還有一位立委（指蔡正元）去撞學生……我永遠記得，誰會站在我們這一邊。」

最後她感慨：「柯文哲和黃國昌，如果沒有318，他們也只是平凡的醫生和研究員。人會長大，只是沒想到我們起造的這些人，不只為了網路聲量蹭東蹭西，為了政治權謀罵藍罵綠但什麼飯局都吃，為了自己伸手不斷的跟年輕人拿錢，喊他們小草，卻是一直在募款。318太陽花學運的青年逗陣，那是一種為了國家奮戰的信念，刻在心裡。有人為了合理化而竄改自己記憶，沒有比他們更可悲了！柯文哲十年來，身邊的人一直換，沒想到，終究只是換來自己成為『假老二』。」

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