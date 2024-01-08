林飛帆：柯文哲不敢回應重啟服貿、持續扭曲太陽花運動主軸

「太陽花運動」發起人林飛帆與參與者，今日召開反對重啟服貿貨貿記者會。（記者王藝菘攝）

2024/01/08 16:11

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郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024大選倒數5天，國民黨、民眾黨總統候選人均主張重啟服貿，當年「太陽花運動」發起人林飛帆、魏揚與當年參與者今（8）日召開記者會提出反對等訴求。柯文哲則開酸林飛帆變「林九萬」，隔空嗆「這符合太陽花學運精神嗎？」，對此林飛帆直言，柯文哲不敢回應重啟服貿，甚至「持續扭曲太陽花運動主軸」。

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國民黨、民眾黨總統候選人均主張重啟服貿，引起10年前太陽花運動參與者強烈反對，同時召開記者會嚴詞譴責柯文哲等投機政客，惡意曲解太陽花初衷，更質疑黃國昌為了個人政治利益，背叛太陽花精神。對此，民眾黨主席暨總統候選人柯文哲反嗆，「就先講太陽花價值是什麼？」，更酸該運動發起人林飛帆已變成「林九萬」。

面對柯文哲的質疑，林飛帆今日下午在臉書發長文回擊，文章開頭便直言，「柯文哲不敢回應重啟服貿，持續扭曲太陽花運動主軸」，並指出當年參與318太陽花運動的團體及行動者，堅決反對重啟服貿貨貿致使「兩岸經濟一體化」的主張，並譴責柯文哲扭曲歷史，意圖將太陽花運動主軸扭曲為：反黑箱而不反服貿。

林飛帆表示，柯文哲不但不敢正面回應「重啟服貿」的主張，甚至還扯他過去職務的薪資，為此他列出以下「4點」來個別回應︰

第一，太陽花運動的初衷，在於反對將台灣帶入「兩岸經濟一體化」的處境。

林飛帆提到，為了維護台灣經濟自主與政治自主，所以才有這個運動。他更解釋，太陽花運動的核心主張就是「反對服貿、守住台灣」，反對黑箱程序的本身同時，也是為了阻擋服貿協議。

林飛帆直言，「柯文哲意圖把太陽花運動扭曲為只反黑箱，而不反服貿，這是最惡質的分化，也是最低劣的扭曲」，同時表示，這也是今日在記者會現場的團體與當年行動者，根本上不信任柯文哲的原因。

第二，柯文哲最常講，太陽花運動所倡議的「兩岸協議監督條例八年不見蹤影」。

林飛帆表示，這也是最惡質的誤導視聽，更列出當年「反服貿黑箱民主陣線（現：經濟民主連合）」召集人賴中強律師，在今日記者會上強調的內容，「任何兩岸協議，只要是在中國設定的『政治前提』下談判，都應適用2019年已經完成修法的《兩岸人民關係條例》第五條之三的立法。」

賴中強律師還強調，「現階段，中國對台經濟談判皆附帶政治前提，沒有例外。而任何以『一個中國原則』為前提的談判，包括服貿及貨貿都屬於政治談判。」，另指出，現階段因為中國不願意取消強加於經濟性、事務性協商的政治前提，致使所有兩岸談判都屬政治性範疇，也就直接適用2019年修正通過的兩岸人民關係條例。

林飛帆指出，柯文哲持續堅稱的「兩岸協議監督條例呢？」，其實就是另一個誤導社會的說法，無視中國不願在技術性或一般性協議中放棄要台灣接受「一個中國、九二共識」的政治前提。以誤導，來扭曲運動核心訴求。

第三，針對柯文哲再度攻擊我過去擔任副秘書長的薪資。

林飛帆表示，一個執政黨副秘書長的薪資應該多少，大家可以自行評斷，他也透露執政的民進黨副秘書長的薪資，不比在野黨民眾黨文宣部主任、副秘書長的12萬薪資高，「但我也不會以薪資多少做攻擊，因為每個職務都有每個職務應該有的薪資水平和職權以及責任。」

同時，林飛帆表示自己不會像民眾黨的桃園黨部發言人馬治薇一樣，除了拿黨部薪資外，還收受中國資助且出賣我國情治人員情報來參選立委，「柯主席，要扯我薪資之前，可以考慮看看這個迴力鏢會不會打到自己。 」

第四，至於黃國昌今日回應昔日民間夥伴對他的批評

林飛帆指出，黃國昌除了附和柯文哲扭曲太陽花運動主軸之外，更說「太陽花從來不是要成為掌權者附庸、為掌權者擦脂抹粉，更不是要緊抱民進黨大腿的運動。」

針對他的指控，林飛帆回應，「我非常同意，太陽花運動不是要緊抱任何政黨大腿的運動！但黃國昌選擇拋棄自己曾參與創立的政黨去投靠柯文哲，甚至不惜扭曲當年反服貿的歷史，同樣的話，他應該送給緊抱柯文哲的他自己。」

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