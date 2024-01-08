民團反對重啟服貿 林飛帆、魏揚轟黃國昌背叛太陽花精神

太陽花運動發起人與參與者呼籲，堅持太陽花精神，反對重啟服貿貨貿記者會。（記者王藝菘攝

2024/01/08 11:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統大選倒數5天，國民黨、民眾黨總統候選人均主張重啟服貿，太陽花運動發起人林飛帆、魏揚與當年參與者，今日共同召開記者會強調，堅決反對重啟服貿、貨貿，並譴責柯文哲等投機政客曲解太陽花初衷，質疑黃國昌為了個人政治利益，背叛太陽花精神。

經濟民主連合智庫秘書長徐偉群表示，10年前的太陽花反服貿運動，阻擋了中國「兩岸經一體化」企圖，讓台灣得以維持經濟與政治自主，讓百工百業免於衝擊，但這次大選柯文哲、侯友宜競相提出重啟兩岸服貿協議和貨貿談判的論點，甚至曲解當年太陽花是反黑箱，而非反服貿，他們這群參與者不得不站出來發表聲明，以正視聽。

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聲明強調，堅決反對重啟服貿貨貿，太陽花初心是反黑箱、反服貿。呼籲全體國人團結對外，拒絕中國經濟脅迫、分化，政治人物不應以中國的青睞來爭取選票。呼籲中國不應就雙邊經貿往來預設政治前提，任何以「一中原則」為前提的談判，都是政治談判，須受兩岸條例5-3條規範。並呼籲民進黨與公民團體、本土小黨選後重啟對話，邁向健全政黨體系。

黑色島國青年陣線總召魏揚表示，太陽花運動當時不僅反黑箱，也是反服貿。太陽花精神是反對兩岸經濟一體化，反對開放美容美髮業、汽車維修業、反對中資經營醫院、反對中資經營老人及身心障礙福利機構、反對中資經營電信事業，一開始就是反服貿，不是只有反黑箱。

魏揚批評，很遺憾柯文哲一方面為了迎合中國的喜好，另一方面為爭取年輕選票，竟然不惜扭曲歷史，杜撰「當年太陽花是反黑箱，而非反服貿」的謬論，身為當年的運動參與者及發起人，我們要給予譴責。

魏揚質疑，當年戰友黃國昌，10年前就未經運動決策會議同意，密會總統府副秘書長蕭旭岑，為了不傷團結，當時我們隱忍；10年後，黃國昌竟然為自身的政治利益，背叛太陽花運動，投身主張重啟服貿貨貿、兩岸一家親的民眾黨，對於這樣的背叛，黃國昌明顯已背離當年太陽花運動的初衷。

林飛帆表示，很遺憾不是所有政黨堅持自由、民主，不是每個政黨都有清晰的台灣主體意識，甚至長期主張重啟服貿的國民黨，都能成為政黨輪替的選項，這對不希望台灣陷入一中的民眾而言，這是非常遺憾的現實。

林飛帆強調，無論選舉結果如何，希望未來本土的力量、堅持台灣主體性、堅持台灣民主的力量，在選後能夠重啟合作和對話，以避免台灣成為中國一部分，避免台灣陷入一中框架，讓台灣能夠繼續往前走。

社民黨大安區立委候選人苗博雅表示，太陽花反服貿運動才不過10年，現在就有「不少」政治人物意圖竄改歷史，聲稱太陽花運動只有反黑箱，沒有反服貿，這是錯謬的宣稱。其實早在2013年反服貿運動就已開始，2014年反黑箱的訴求是源於國民黨在立法院倒行逆施的「30秒事件」，太陽花運動是既反服貿，又反黑箱的社會運動。

苗博雅強調，服貿協議本身對於台灣而言就是致命毒藥，毒藥無論裝在黑色杯子裡，還是透明杯子裡，都還是毒藥，正如服貿協議造成的兩岸經濟一體會對台灣帶來的風險，並不會因為審議過程是黑色箱子還是透明箱子而有所不同。若讓欲開放大量中生來台的國民黨重返執政，台灣將重回到馬英九時代。

民進黨台中市議員黃守達說，反服貿、反黑箱都是太陽花精神，過去以為柯文哲、黃國昌與太陽花是站在一起，但事實證明，柯、黃心中的國家與太陽花是不一樣。太陽花精神是反對九二共識、反對兩岸一家親、反對一國兩制，追求一個獨立的國家；徐偉群批，柯文哲從來就不是太陽花運動參與者，柯只是來吃了一個便當就走。

經民連總召賴中強表示，中國不應就台海雙邊經貿往來預設政治前提，也不應就雙邊經濟性、事務性協商強加「九二共識」、「一個中國原則」等政治前提。要正告中國政府及朝野政治領袖，任何以「一個中國原則」為前提的談判，都是政治談判。

太陽花運動發起人與參與者呼籲，堅持太陽花精神，反對重啟服貿貨貿記者會。（記者王藝菘攝）

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