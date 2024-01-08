昔太陽花戰友批背叛運動精神 黃國昌：太陽花不是抱民進黨大腿

針對太陽花昔日戰友的批評，黃國昌說民進黨背棄承諾，才是背叛太陽花精神。（記者黃子暘攝）

2024/01/08 12:47

相關新聞

民團反對重啟服貿 林飛帆、魏揚轟黃國昌背叛太陽花精神

〔記者黃子暘／新北報導〕太陽花運動發起人林飛帆、魏揚與當年參與者今日舉行記者會，提出反對服貿重啟等訴求外，也質疑民眾黨不分區立委候選人黃國昌為了個人政治利益，背叛太陽花精神。黃國昌今（8）日對此回應，太陽花運動最終具體訴求是「兩案協議監督條例」，民進黨當初做出莊嚴承諾，但如今條例在哪裡？真正背叛太陽花精神的背棄承諾的民進黨，太陽花不是抱民進黨大腿。

請繼續往下閱讀...

黃國昌說，當年許多年輕人無法接受前總統馬英九政府踐踏台灣民主憲政程序，想靠30秒黑箱就宣告攸關台灣未來的服貿，因此舉行太陽花運動，對掌權者踐踏台灣民主憲政、違法濫權發出最沈痛的怒吼與反抗，太陽花運動最終具體訴求是「兩案協議監督條例」，當時的民進黨對人民許下莊嚴承諾，人民給予綠營過半席次後，如今仍不見條例，是背棄承諾的民進黨才背叛了太陽花的精神。

黃國昌諷刺，太陽花從來不是要成為掌權者附庸、為掌權者擦脂抹粉，更不是要緊抱民進黨大腿的運動，過去許多成員選擇加入民進黨，個人政治選擇他都尊重，但相信以上回答已經明確說明，究竟是誰背叛、遺忘了運動的初衷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法