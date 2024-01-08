為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

昔太陽花戰友批背叛運動精神 黃國昌：太陽花不是抱民進黨大腿

針對太陽花昔日戰友的批評，黃國昌說民進黨背棄承諾，才是背叛太陽花精神。（記者黃子暘攝）

針對太陽花昔日戰友的批評，黃國昌說民進黨背棄承諾，才是背叛太陽花精神。（記者黃子暘攝）

2024/01/08 12:47

相關新聞

民團反對重啟服貿 林飛帆、魏揚轟黃國昌背叛太陽花精神

〔記者黃子暘／新北報導〕太陽花運動發起人林飛帆、魏揚與當年參與者今日舉行記者會，提出反對服貿重啟等訴求外，也質疑民眾黨不分區立委候選人黃國昌為了個人政治利益，背叛太陽花精神。黃國昌今（8）日對此回應，太陽花運動最終具體訴求是「兩案協議監督條例」，民進黨當初做出莊嚴承諾，但如今條例在哪裡？真正背叛太陽花精神的背棄承諾的民進黨，太陽花不是抱民進黨大腿。

黃國昌說，當年許多年輕人無法接受前總統馬英九政府踐踏台灣民主憲政程序，想靠30秒黑箱就宣告攸關台灣未來的服貿，因此舉行太陽花運動，對掌權者踐踏台灣民主憲政、違法濫權發出最沈痛的怒吼與反抗，太陽花運動最終具體訴求是「兩案協議監督條例」，當時的民進黨對人民許下莊嚴承諾，人民給予綠營過半席次後，如今仍不見條例，是背棄承諾的民進黨才背叛了太陽花的精神。

黃國昌諷刺，太陽花從來不是要成為掌權者附庸、為掌權者擦脂抹粉，更不是要緊抱民進黨大腿的運動，過去許多成員選擇加入民進黨，個人政治選擇他都尊重，但相信以上回答已經明確說明，究竟是誰背叛、遺忘了運動的初衷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
反對重啟服！ 林飛帆、魏揚轟黃國昌背叛太陽花精神
2024/01/08 11:44

反對重啟服！ 林飛帆、魏揚轟黃國昌背叛太陽花精神
不滿邱顯智批判黃國昌 時力前高市議員林于凱宣布退黨
2024/01/08 00:02

不滿邱顯智批判黃國昌 時力前高市議員林于凱宣布退黨

35年的等待！台酒龍年限量杜藏陳高
吳春城稱已未參與戰國策 邱顯智：黃國昌對謊言照單全收？
2024/01/07 14:10

吳春城稱已未參與戰國策 邱顯智：黃國昌對謊言照單全收？
柯文哲台中造勢 黃國昌諷賴清德只剩1張「抗中保台」悲傷牌
2024/01/06 23:07

柯文哲台中造勢 黃國昌諷賴清德只剩1張「抗中保台」悲傷牌

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播