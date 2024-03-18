黃國昌遭批「背叛太陽花」 魏揚問：如何說服柯文哲反服貿？

前黑島青成員魏揚（圖）質疑，民衆黨主席柯文哲對重啟服貿持開放態度，他要問黃國昌如何說服柯文哲？（記者鍾麗華攝）

2024/03/18 19:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕2014年的太陽花學運今天屆滿10週年，太陽花學運不僅成功擋下兩岸服貿協議，也讓許多學運領袖踏入政壇，然而黃國昌卻因加入民眾黨擔任不分區立委，遭批「背叛太陽花」。前黑島青成員魏揚質疑，民衆黨主席柯文哲對重啟服貿持開放態度，他要問黃國昌如何說服柯文哲？318學運醫療志工團成員、台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科醫師姜冠宇也說，「大家都是有眼睛的」。

經濟民主連合今日舉辦「敘說318個太陽花故事」座談，邀請運動參與者敘說當年反對服貿的故事。魏揚受訪表示，當時學運夥伴加入任何政黨，都應該尊重，但重點是，在政黨裡做什麼事，跟當初主張與理念是否一致？

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魏揚強調，黃國昌以前堅定反服貿，認為服貿對台灣有害，相信反服貿是黃國昌的核心理念與價值；若柯文哲主張要重啓談判，或者主張要簽署服貿對台灣才會好，黃國昌是否能站出來指正柯文哲？雖然這部分尚待檢驗，但黃國昌應該要交代，「有沒有做到莫忘初衷」？

魏揚認為，黃國昌一直是菁英主義者，從反服貿運動或318學運結束後，其實都可以看到，黃國昌不會花時間去跟基層運動者或素人們對話，黃當初跟林飛帆、陳為廷一起合作，但議場內的學生或黑島青不是黃會選擇的夥伴，黃的策略就是選擇能協助他達到最終訴求、看什麼地方最能發揮所長，如果知道黃的人格特質，就可理解他現在的所作所為。

姜冠宇受訪強調，學運的英雄角色是世代共同記憶，他當時跟大家一樣，也把黃國昌當成英雄崇拜，甚至認為是典範，因為黃很勇敢，也幫大家發聲，但時至今日，很多情況有所改變，雖然政治人物有價值取向，也有些人認爲要達成眼前目的，可能要做一些利益交換。

姜冠宇說，他和黃國昌不算相處非常深，以外人來說，不能夠評斷黃國昌是怎樣的人，如果黃國昌認為達到他的理想，我們給予祝福，但黃仍要隨時注意怎麼樣去堅守自己的價值與誠信，「大家都是有眼睛的」。

318學運醫療志工組成員、醫師姜冠宇表示，他曾把黃國昌當英雄崇拜，因為黃很勇敢，也幫大家發聲，但時至今日，很多情況有所改變，「大家都是有眼睛的」。 （記者鍾麗華攝）

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