確保台海和平維持現狀 美軍緊盯中國解放軍近期動向

美軍印太司令部司令阿基里諾表示，中國有可能近期內對台灣持續軍事施壓行動，但可能稱是美國挑釁，美軍「正在觀察選後的事態發展」。圖為阿基里諾去年3月在新加坡一場演說。（路透）

2024/01/21 23:02

〔編譯楊芙宜／台北報導〕台灣總統和國會大選順利落幕，美國軍事新聞網站「防務一號」（Defense One）18日報導，美軍印太司令部司令阿基里諾近日在夏威夷研討會上表示，中國對台灣大選結果感到不滿，有可能近期內對台灣展示武力，但可能把責任推給美國、稱是美國挑釁，「對台灣的施壓行動將持續，我們正在觀察選後的事態發展」。

美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）16日在夏威夷太平洋論壇（Pacific Forum）舉行的研討會上表示，過去幾年來中國軍事騷擾恫嚇行動很一貫，「當他們不喜歡的某事發生時，他們會傾向於採取行動」，例如2022年當時美國眾議院議長裴洛西訪問台灣之後，就針對台灣舉行空前大規模軍事演習。

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阿基里諾說，在台灣大選後，中國「明顯不高興」，美國也不應對此感到意外，如果他們「試圖在資訊空間裡編造故事、指稱美國為一個挑釁者」、「我不知道你要如何把那些點連在一起，不過他們在資訊空間裡相當有效，無須是真實，他們只須要說足夠多遍」。

阿基里諾指出，美國和盟友夥伴必須了解什麼會發生，應有所預期，也應「反擊不實和惡意錯假資訊」。

報導指出，台灣選出執政民進黨總統候選人賴清德為下屆總統，對中國不啻一大打擊。美國總統拜登在台灣選後表示他不支持台灣獨立，不過，3天後美國國務院政軍局副助理國務卿芮斯尼克（Mira Resnick）受訪表示，拜登政府立場沒有改變。

芮斯尼克表示，美國希望確保「台灣海峽和平，台灣安全，以及美國安全」，為此，美方致力於加快速度對台灣自衛所需的軍售項目，並確保從美國本身資源開發授予協助。

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