阻美日援台 共艦常駐東海AＤＩＺ邊界

中國在包括釣魚台列嶼的東海上空片面劃設的「防空識別區」邊界附近海域，已常態部署至少3艘軍艦。圖為中國調查船（上）2012年10月在釣魚台附近海域，與日本海上保安廳巡邏船對峙。（美聯社檔案照）

2024/01/29 05:30

讀賣︰因應中方試圖武力片面改變現狀 日本當務之急

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本讀賣新聞廿八日報導，中國已開始將其多年前自行劃設的東海防空識別區（ADIZ）視為領空，開始在識別區邊界附近海域，常態部署至少三艘軍艦「執法」驅逐外來航機，甚至曾與日方護衛艦對峙。日本自衛隊相關人士指出，共軍這類常態部署機艦落實東海防空識別區之舉，旨在阻撓日本自衛隊航機與美國軍機在「台灣有事」時馳援台灣。報導強調，因應中方試圖憑藉武力片面改變現狀，已成為日本政府的當務之急。

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中國在二○一三年十一月未經協商，逕自劃設與日本防空識別區重疊、將有主權爭議的釣魚台列嶼納入其中的東海防空識別區，並片面要求航機遵從中方指示飛行，否則中方將採取「防禦性緊急措施」。日本當時以中國的管轄權主張於國際法無據，認為中國自行劃設的防空識別區無效，美國與南韓也對此表達憂慮；但由於中國當時監視能力欠佳，自行劃設防空識別區被視為並無實效。

報導指出，讀賣記者去年十二月卅日搭機前往中國主張的防空識別區邊界內側約廿公里處海域上空，拍攝到中國海軍054A型飛彈護衛艦，正在該海域活動；054A型飛彈護衛艦曾與日本海上自衛隊的新型多功能護衛艦「三隈號」對峙，還聽到共艦透過無線電驅逐另一架在識別區內飛行的航機。

數名日本政府相關人士透露，中國海軍約自二○二○年開始，便開始在東海防空識別區邊界附近海域，常態部署至少三艘艦艇，包括配備高性能雷達以及有擊落航機能力的防空飛彈驅逐艦（中國版神盾艦）與巡防艦。此外，據稱共軍還反覆迫使日本自衛隊航機緊急升空因應，研判可能也在東海強化監視日本與美軍機艦。

日本防衛研究所中國研究室高級研究員杉浦康之表示，中國十年前劃設東海防空識別區時，就帶有遏制美日之意，但近年隨著中國海空軍間的資訊鏈有所進展，該防空識別區已成為現實。

兩艘中國海警船又駛入釣魚台海域

與此同時，日本共同社引述海上保安廳第十一管區海上保安本部報導，兩艘中國海警船廿七日先後駛入釣魚台列嶼周邊的日本「領海」，為自本月十一日以來中國海警船今年第二度駛入釣魚台附近海域，日方宣布將在二月增派兩艘最新巡邏艦加強巡弋。此外，在領海鄰接區也發現兩艘中國公務船隻，其中一艘搭載類似機關砲的武器。中方則稱海警船是在驅逐「非法」進入「領海」的日本漁船與巡邏船。

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