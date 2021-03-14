香港健身房群聚感染已109例 醫：曾現「超級傳播者」

香港健身房「Ursus Fitness」群聚感染事件至今已有109人確診，醫師認為曾出現「超級傳播者」。（彭博）

2021/03/14 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港衛生署今（14）日公布新增24例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，其中，有10例來自健身房「Ursus Fitness」感染群，讓這起群聚感染事件至今已有109人確診，醫師認為曾出現「超級傳播者」。

綜合港媒報導，香港週日增加24起確診病例，累計1萬1282人染疫，另有20多人初步確診。今日新增病例有10例源頭不明，患者年齡介於5至67歲，其中一名48歲女子10日曾到佐敦健身房「My Fitness」做瑜伽。

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西營盤健身房「Ursus Fitness」群聚感染事件至今已造成109人確診，成為繼去年底歌舞感染群後，規模第2大的群聚感染事件。今日新增的10例確診，分別是6名顧客和4名密切接觸者。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，還未確定誰是「Ursus Fitness」感染群的源頭，並認為曾出現「超級傳播者」，需要再觀察一週才能確定群聚感染是否受控。

目前「Ursus Fitness」感染群有750名密切接觸者送往檢疫中心，1900名密切接觸者的同住家人要強制檢測。今日初步確診的20多人中，有10多人來自「Ursus Fitness」感染群。

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