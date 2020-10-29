中國誇張惡行曝光！ 外媒：黑手伸入加拿大國土迫害當地宗教

習近平（見圖）掌權後加大迫害宗教力道，如今就連海外的教會也受到中方勢力威脅。（美聯社）

2020/10/29 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年加大迫害宗教力道，惡行罄竹難書，本週二（27日）適逢國際宗教自由日，加拿大發布聲明譴責中國迫害宗教自由，還有加國宗教權威控訴，中國現已將打壓宗教的黑手伸入加拿大國土上。

根據美國《自由亞洲電台》報導，加拿大宗教研究所27日舉辦名為「習近平主政下的中國對教會的控制」的論壇，從香港移民至加拿大的知名神職人員蘇理查神父（Richard Soo）在會上發表演說，抨擊北京當局近年來的所作所為。

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蘇理查表示，當前的中國不只迫害國內宗教，其勢力現已入侵他國，蘇接著詳述親身經歷稱，在香港反送中抗爭、強推《港版國安法》等事件期間，他在加拿大主持的教會時常幫香港人祈禱，沒想到中國駐溫哥華領事館竟暗中動員大量人群手中揮舞中國國旗包圍教會，不讓人出入，造成信徒們心生恐懼。

蘇理查指出，教會遭包圍事件後約一週，又有身分不明人士闖入教會對著每個人拍照，有條件懷疑可能又與中國有關，接連發生的怪異情況令當地人相當惶恐，也對中國誇張的蠻橫行為感到憤怒。

蘇理查說，大多數人都認為加拿大是和平安全的地方，從沒想過有一天會恐懼罩頂，不知道是否下一步教會就會被搗毀，他直言，「在加拿大國土上都如此，遑論中國和香港」。

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