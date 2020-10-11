加駐中大使終獲准領事探視 以視訊會見遭任意逮捕2公民

加拿大政府在10日宣布，加國駐中國大使鮑達民已於9日、10日獲得中共當局准許，以網路視訊的方式分別對2名遭中國任意拘留的加國公民史佩弗（左）及康明凱（右）行使領事探視權。（法新社）

2020/10/12 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大政府在10日宣布，加國駐中國大使鮑達民（Dominic Barton）已於9日、10日獲得中共當局准許，以網路視訊的方式分別對2名遭中國任意拘留（arbitrary detention）的加國公民行使領事探視權，也是從今年1月以來的首次會見。

綜合外媒報導，加拿大外交部在10日發聲明表示，加國駐中國大使鮑達民已獲得中國准許，分別在9日、10日以網路視訊的方式探望了被中國關押的加拿大公民商人史佩弗（Michael Spavor）和前外交官康明凱（Michael Kovrig）；聲明強調，加國政府仍對中國自2018年12月對這2位加國公民的「任意拘留」十分關切，也持續呼籲中國政府立刻將兩人釋放。

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中國上次准許加國外交官行使領事探視權，分別是在今年1月13日以及1月14日，之後中國一直以「武漢肺炎防疫為由」，拒絕加國外交官探視。加國外交部強調，雖然無法接觸2人，但會持續對2人及其家屬提供協助，不過由於涉及隱私，無法提供進一步資料；加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也發出聲明，感謝川普在10日的熱線對話中，表示美國支持加拿大「要求中國立刻釋放兩人的訴求」。

由於加拿大在2018年應美國的引渡請求，在溫哥華逮捕了華為公主、華為財務長孟晚舟，9天後中國疑似報復，逮捕了加拿大商人史佩弗和前外交官康明凱，並在今年6月以間諜罪名起訴兩人，中加關係也因此降至冰點。

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