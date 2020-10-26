嗆美日加聯軍？共軍釋軍演片 陣容僅4軍艦+3直升機
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〔即時新聞／綜合報導〕美國、日本、加拿大今（26日）起出動超過4.6萬名兵力，在西太平洋展開「利劍軍演」（Keen Sword 21）。中國解放軍東部戰區3艘軍艦20日起進行4天實彈軍演，對此，中國官媒釋出共軍開砲影片，陣容有4艘軍艦與3架直升機。
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中國智庫、北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）今天表示，昨日就透過衛星發現美國雷根號航艦（CVN76）、日本海上自衛隊加賀號護衛艦 （JS Kaga）等軍艦出現在九州南方海域；美軍今天也釋出照片，與日本、加拿大3國聯軍部隊今日起至11月5日展開「利劍軍演」。
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中國本月19日時發布航行警告，宣布解放軍日將於20日進行實彈演習，不過，中國官媒《央視》23日宣稱，解放軍東部戰區的演習時間長達4天，官媒也釋出相關演訓畫面，稱「驅逐艦支隊」當中的湘潭艦、杭州艦、寧波艦、南通艦「奔赴某海域」展開「實戰化訓練」，內容包括「航行補給佔位、聯合搜救、快速反擊、防空反潛」等數十個科目。
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目前正值美日加聯軍演習，中國《央視》今天繼續釋出東部戰區海軍「某艦載直升機團」以艦載直升機進行反艦作戰訓練影片，「某艦載直升機團」飛行員張夢龍表示，為了防止敵軍發現，直升機以「超低空突防」到達指定位置，並打開雷達搜尋目標，最後實施模擬攻擊。