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    嗆美日加聯軍？共軍釋軍演片 陣容僅4軍艦+3直升機

    正值美日加3國聯軍「利劍演習」，共軍也釋出軍演影片。（圖取自解放軍報）

    正值美日加3國聯軍「利劍演習」，共軍也釋出軍演影片。（圖取自解放軍報）

    2020/10/26 21:38

    [1]

    〔即時新聞／綜合報導〕美國、日本、加拿大今（26日）起出動超過4.6萬名兵力，在西太平洋展開「利劍軍演」（Keen Sword 21）。中國解放軍東部戰區3艘軍艦20日起進行4天實彈軍演，對此，中國官媒釋出共軍開砲影片，陣容有4艘軍艦與3架直升機。

    [2]

    中國智庫、北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）今天表示，昨日就透過衛星發現美國雷根號航艦（CVN76）、日本海上自衛隊加賀號護衛艦 （JS Kaga）等軍艦出現在九州南方海域；美軍今天也釋出照片，與日本、加拿大3國聯軍部隊今日起至11月5日展開「利劍軍演」。

    [3]

    中國本月19日時發布航行警告，宣布解放軍日將於20日進行實彈演習，不過，中國官媒《央視》23日宣稱，解放軍東部戰區的演習時間長達4天，官媒也釋出相關演訓畫面，稱「驅逐艦支隊」當中的湘潭艦、杭州艦、寧波艦、南通艦「奔赴某海域」展開「實戰化訓練」，內容包括「航行補給佔位、聯合搜救、快速反擊、防空反潛」等數十個科目。

    [4]

    目前正值美日加聯軍演習，中國《央視》今天繼續釋出東部戰區海軍「某艦載直升機團」以艦載直升機進行反艦作戰訓練影片，「某艦載直升機團」飛行員張夢龍表示，為了防止敵軍發現，直升機以「超低空突防」到達指定位置，並打開雷達搜尋目標，最後實施模擬攻擊。

    中國半官方組織發現美軍與日本海上自衛隊的動向。（圖取自SCSPI）

    中國半官方組織發現美軍與日本海上自衛隊的動向。（圖取自SCSPI）

    美日加「利劍軍演」陣容浩大，氣勢磅礡。（圖取自美國第七艦隊）

    美日加「利劍軍演」陣容浩大，氣勢磅礡。（圖取自美國第七艦隊）

    中國官媒今天釋出東部戰區共軍演習，有3架艦載直升機。（圖取自中國央視）

    中國官媒今天釋出東部戰區共軍演習，有3架艦載直升機。（圖取自中國央視）

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