中國威脅停止政治庇護港人 加拿大外長反擊：永遠捍衛人權

加拿大外交部長沈潘（見圖）反擊，強調不能接受中國大使的言論，將表明加拿大「永遠支持人權」。（歐新社）

2020/10/16 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐加拿大大使叢培武否認日前加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）批評中國的「脅迫式外交」（coercive diplomacy），並警告加拿大「停止政治庇護港示威者」。對此加拿大外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）反擊，強調不能接受中國大使的言論，將表明加拿大「永遠支持人權」。

綜合媒體報導，杜魯道近日批評中國內外的壓制性、侵略性行動，更強調加拿大將會致力與盟國合作，確保中國的「脅迫式外交」以及拘留2名加拿大公民、其他國家公民的方式不會得利。

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對此中國駐加拿大大使叢培武回應，中國沒有進行「脅迫式外交」，並呼籲加拿大該迅速釋放華為集團財務長孟晚舟，半威脅地警告「若關心住在香港的30萬加拿大人的安全，那應該要支持打擊暴力犯罪行為，停止政治庇護香港示威者」。

加拿大外交部長沈潘對此發出聲明表示，叢培武的言論不甚恰當，認為這樣讓人不安的言論「令人無法接受」，他強調，將會聯絡加拿大全球事務部，要求致電沈潘表明「加拿大會永遠捍衛人權及全球各地加拿大公民的權利」。

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