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    中國大使滾蛋！「戰狼」發言亂咬 點燃加拿大朝野怒火！

    對於有加拿大媒體要求中國大使叢培武離開加拿大一事，中國外交部發言人趙立堅（見圖）昨天再發表戰狼言論，讓加國朝野今天再針對此事作批評。（法新社﹚

    對於有加拿大媒體要求中國大使叢培武離開加拿大一事，中國外交部發言人趙立堅（見圖）昨天再發表戰狼言論，讓加國朝野今天再針對此事作批評。（法新社﹚

    2020/10/20 19:58

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大政府先前傳出已給予一對曾積極參與抗爭示威的香港夫婦政治庇護，中國駐加拿大大使叢培武15日放話要加國交人，還嗆聲以加國在香港30萬公民健康安全為要脅，激起加國輿論不滿，有加國媒體社論公開要求叢培武道歉，否則就「滾出加拿大」！對此，中國外交部發言人趙立堅昨（19日）竟再砲轟加國媒體及領導人，「戰狼」火上加油，讓加國朝野更為光火。

    綜合外媒報導，針對有消息指加國政府為一對香港夫婦提供政治庇護，中國大使叢培武15日指控香港抗爭者是「暴力罪犯」，警告加國若給予港人所謂政治庇護，即視為干預中國內政，還拿在港30萬加拿大人的安全及在港運營的加國企業利益作為威脅。其言論馬上引起加國媒體群起批評，其中《多倫多太陽報》（Toronto Sun）17日更刊登社論要求叢培武道歉，否則就應離開加拿大。

    對此，趙立堅在19日的例行記者會上砲轟加國媒體「刻意曲解」叢培武的發言，還批加國領導人不僅不加以核實訊息，還縱容迎合國內反中言論，對此中方強烈不滿，還提出嚴正交涉。此外他還辯稱，香港及新疆問題屬中國內政，不是人權問題，中國堅決反對加方向香港暴亂分子提供庇護。

    面對中國無恥的戰狼外交，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）及加國外長沈潘（Francois-Philippe Champagne）上週都已強硬反擊。在趙立堅昨天發言之後，加國副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）今天在國會上直言，叢培武的言論「從任何方面都不符合2個邦交國之間合宜的外交精神」，也強調會持續為中國的人權發聲，也會支持在港加拿大公民；加拿大主要在野黨保守黨黨魁歐圖爾（Erin O’Toole）今也再度要求中國大使應當要對威嚇在港加國人一事道歉或離開加拿大。

    此外，加拿大港人組織「加拿大香港聯盟」（Alliance Canada Hong Kong，ACHK）的行政總監王卓妍指出，叢培武的言論是對所有加拿大人的「直接威脅」。

    中國駐加國大使叢培武（見圖）日前向加拿大放話不准提供港人政治庇護，還以在港30萬加國公民為要脅，引起加國不滿。（美聯社）

    中國駐加國大使叢培武（見圖）日前向加拿大放話不准提供港人政治庇護，還以在港30萬加國公民為要脅，引起加國不滿。（美聯社）

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