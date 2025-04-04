字節跳動疑傳送歐洲用戶資料至中國 面臨5億歐元罰款

中國短影音平台TikTok母公司「字節跳動」（ByteDance），面臨可能超過5億歐元的高額罰款。（路透檔案照）

2025/04/04 06:04

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國短影音平台TikTok母公司「字節跳動」（ByteDance），由於涉嫌非法將歐洲用戶資料傳輸至中國，面臨可能超過5億歐元（約183億台幣）的高額罰款，也加劇全球對這款手機應用程式的反感。

彭博3日報導，知情人士透露，愛爾蘭資料保護委員會（DPC）做為TikTok在歐洲的主要監管機關，將在本月底前對該公司做出處罰決定。據透露，此舉是在經過長時間調查後做出，調查發現TikTok違反歐盟通用資料保護規則（GDPR），將用戶資料傳輸到中國，供中國的工程師取用。

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據悉，這筆罰款將成為GDPR實施以來第3高的罰款金額，僅次於對臉書（Facebook）母公司Meta的12億歐元罰款，以及對電商巨擘亞馬遜（Amazon）7.46億歐元的罰款。不過，TikTok罰款的確切數額與最終決定的時間，仍可能有所變動。

TikTok並未立即置評，DPC則拒絕回應。根據GDPR規定，在歐盟（EU）成員國成立總部的外國企業，由該國監管機構負責執行相關規定。TikTok仍可向愛爾蘭法院提出申訴。

這筆即將到來的罰款，正值字節跳動在美國面臨4月5日的最後期限。該公司在此之前必須尋找買家出售TikTok的美國業務，否則將在美國被禁用。亞馬遜成為大限將屆前夕最新參與競標的企業，向白宮提交收購申請。TikTok估值約600億美元，另一家較不知名的AppLovin公司據稱也在尋求資金支持，計畫參與競標。

做為此次愛爾蘭監管機構決定的一部分，TikTok將被要求在指定期限內，停止在中國的非法資料處理。長期以來，中國因其大規模監控體系而受到隱私維權人士的強烈批評，認為中國的作法侵犯基本人權。

這並非TikTok首次成為DPC的關注對象。2023年9月，該公司因為兒童個人資料保護不當，被處以3.45億歐元的罰款。此外，DPC對科技巨頭將歐盟公民個資傳輸至歐盟以外地區一事表達擔憂，並曾對Meta祭出12億歐元的創紀錄罰款，理由是Meta未能保護個人資料免於美國安全機構監視。

由於愛爾蘭是全球許多科技巨擘進入歐盟27國市場的主要據點，因此DPC負責監督眾多矽谷公司的營運活動。愛爾蘭對TikTok的調查始於2021年，當時便披露TikTok的歐盟用戶資料可能被「駐中國的維護與人工智慧工程師」存取。

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