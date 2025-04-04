川普對台課32％關稅怎麼算的？美官方公式曝光 經濟學者這樣分析

川普3日在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」政策，引發國際輿論熱議。（歐新社）

2025/04/04 00:34

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美東時間2日下午4點（台灣時間3日凌晨4點），美國總統川普在白宮宣布向全球180多個國家徵收至少10%的基準關稅（本月5日生效），同時對數十個與美國貿易逆差大的國家徵收更高關稅（本月9日生效），其中台灣被課徵32%的關稅。至於川普列出的課稅數據，外界都相當好奇如何計算，美國貿易代表署（USTR）同日公布計算公式。

川普3日在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」政策，宣稱向各國收取的新關稅，相當於目前或過去各國向美國收取關稅的一半，因此這些關稅並不是完全對等的，但他認為對等關稅對很多國家來說都會很困難，所以美國不這麼做。從川普秀出的圖表可以看到，台灣因為向美國課徵64%關稅，所以美國將對台灣課徵32%關稅。

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不過64%這個數字從何而來讓不少人感到困惑，因為台灣根本不可能對美國進口商品徵收如此重的關稅，因此好奇川普政府的是如何計算出這個數字。同日，美國貿易代表署公布計算公式，我國中央研究院經濟研究所研究員許文泰指出，「其實公式很簡單，只有3項，美國對該國的『相對逆差或貿易彈性（trade elasticity or import elasticity）』，以及『關稅對於進口價格的轉嫁率（rate of passthrough）』。」

簡單說，關稅稅率的計算方式為（出口總額－進口總額）÷（進口價格彈性 × 關稅對進口價格的轉嫁率 × 進口總額）。

許文泰表示，「看到這公式，立即的反應是，這兩個參數是怎麼選的。然後仔細看說明，看到好幾篇熟悉的文章。所以，貿易代表署裡面還是有懂經濟學的人。然而這個公式本身是沒有什麼道理的。弄出這樣的公式，如果真懂經濟學的話，是不會開心的。商品有千百種，各自的貿易彈性與轉嫁率都不一樣。但在該署的算法裡，這2個數字對所有國家的所有商品都是一樣的。也就是說，在USTR的粗暴的算法裡，真正決定對等關稅跨國差異的只有一個變數，就是相對逆差（X-M）/M，其中X是美國對該國的出口，Ｍ是美國從該國的進口。從台灣而言，就是對美國的相對順差（X-M）/X。所以，任何能影響對美貿易順差的因素，都算。」

他接著說：「其實台灣對美國課的關稅並不是重點。我們對美國課的關稅，各種計算方式，平均都不會超過3%，跟美國對我們課的關稅沒有差很多。所以，把降關稅當作解套方法，完全是劃錯重點。台灣能不能用報復性關稅，學加拿大那樣？答案也是否定的。因為美國人永遠可以加上去。他們在上手，我們在下手，何況國防安全還仰賴美國支援。買武器、買農產品、買天然氣，這些都是要做的。可是美國人也說了，買武器不算（當作是我們本來就應該買的）。」

「影響台灣貿易順差的一個關鍵因素其實是央行。調整少數還算高的關稅，只是在某一些產品產生影響，但這些產品只是進口品的一小小部分，對減少順差只是杯水車薪。對匯率放手，不要沉迷於外匯存底，才能真正縮小順差。川普的頭兩個月，觀望可以，現在可以停止觀望了。與其之後被逼在短期內讓台幣升值到美國人滿意的範圍，不如現在就著手，把對經濟的衝擊時間拉長。央行像是台灣媒體與政客不敢碰的聖杯，有種種複雜的原因在背後。是時候請央行出來面對。是時候讓大眾多看看台灣經濟學界多年來對央行的意見。」

最後許文泰直言，「簡單設想一個情境。假設有3個人，甲賣A給乙，乙賣B給丙，丙賣C給甲。假設沒有任何資產可以做跨期借貸。所以這3個人之間的交易會導致乙對甲、丙對乙、甲對丙都有100%的相對逆差，但每個人各自的總貿易逆差都是零！也就是說，強求跟每個國家「都」沒有貿易逆差，而不問個別貿易逆差的根源，是川普政府的謬誤。面對這樣的政府，台灣能做的只能是讓傷害盡量降低而已。」

另外，加拿大約克大學副教授沈榮欽轉發許文泰的貼文表示，關稅對於川普而言只是手段，貿易順差才是目的，因為川普真正在乎的是貿易逆差，「川普的說法其實符合他數十年來ㄧ向認為貿易逆差等於美國補貼他國的論調，雖然這種說法是錯誤的。不需要和川普爭辯公式的對錯，關稅於他近乎信仰，爭辯無益。重要的是要了解這個公式意味著，台灣降低美國商品關稅的成效甚微，最快的方法就是大量購買美國的能源等商品，只要貿易順差減少了，依照川普的公式，對等關稅就自動降下來了。」

美國貿易代表署公布川普政府對各國課徵新關稅的公式（紅圈處）。（圖翻攝自USTR官網）

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