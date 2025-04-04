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晴時多雲

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    日夜溫差大白天上看29度 下週華南雲系移入再變天

    今天（４日）水氣仍少，各地大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。清晨輻射冷卻影響，北部及東北低溫14到16度，其他地區約17、18度。白天西半部高溫26到29度，東半部約22到25度，感受普遍舒適到溫暖。（資料照）

    今天（４日）水氣仍少，各地大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。清晨輻射冷卻影響，北部及東北低溫14到16度，其他地區約17、18度。白天西半部高溫26到29度，東半部約22到25度，感受普遍舒適到溫暖。（資料照）

    2025/04/04 06:57

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（４日）水氣仍少，各地大多為多雲到晴，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。清晨輻射冷卻影響，北部及東北低溫14到16度，其他地區約17、18度，今晨平地最低溫在新竹關西下探到11度，新北雙溪、苗栗頭屋則是11.9度，感受上還是比較涼一些。

    白天氣溫方面，各地持續回升，西半部高溫26到29度，東半部約22到25度，感受普遍舒適到溫暖，西半部日夜溫差大，早出晚歸請添加衣物。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，氣溫20至25度；金門晴時多雲，氣溫14至25度；馬祖晴時多雲，氣溫12至18度。

    氣象署提醒，恆春半島局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日高壓迴流及輻射冷卻影響，環境風場轉為偏東風，偏東風仍可能挾帶殘留於海上之境外污染物移入影響台灣及離島，西半部擴散條件轉差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清明連假期間各地有民俗活動，須留意短時間濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，中南部地區短時間可能達紅色警示等級；中部空品區為「紅色警示」等級。

    未來天氣方面，週六水氣稍增多，各地雲量增加，東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，北部地區及中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。週日水氣進一步增多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

    下週一至下週四華南雲系影響，天氣轉不穩定，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，不過華南雲系影響期間並非整天持續一直下雨，而是隨著雲系一波一波移入，雨勢也是一陣一陣的，期間會有降雨空檔。

    下週五（11日）至下下週日（13日）台灣附近水氣仍多，不排除有鋒面系統在附近發展或通過，各地雲量仍多，天氣較不穩定，降雨機率較高。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    16 ~ 26 17 ~ 26 20 ~ 27 17 ~ 23

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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