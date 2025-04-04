註銷中國戶籍非等同喪失中共國籍 中配史雪燕解職訴願遭駁回

南投縣前議員史雪燕去年12月遭內政部以未依法辦理放棄中華民國以外的國籍為由解除公職，史雪燕提起訴願，行政院訴願審議委員會3月26日將其駁回。（資料照）

2025/04/04 06:00

〔記者李文馨／台北報導〕南投縣前議員史雪燕去年12月遭內政部以未依法辦理放棄「中華民國以外的國籍身份」解除公職，史雪燕提起訴願，行政院訴願審議委員會3月26日將其駁回，並指註銷大陸地區戶籍與喪失中共國籍是兩件不同的事，若原陸籍人士取得我國國民身分後擔任公職且未喪失中共國籍，將同時負有向我國及中共效忠的義務，導致忠誠義務衝突。

民眾黨不分區立委設有2年條款，排序第15名的中配李貞秀可望於2026年2月遞補成為立委，但因雙重國籍問題引發疑慮，民眾黨立委黃珊珊去年舉史雪燕曾遞補南投縣議員顯示未違法，指李可依此例遞補立委，議題發酵後，內政部隨即向南投縣議會確認史案的國籍問題。

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行政院訴願決定書指出，註銷大陸地區戶籍與喪失中共國籍是兩件不同的事，原陸籍人士在未喪失中共國籍前，仍持續享有及負擔作為中國國民的權利義務，而取得我國國民身分後，登記參選公職須符合「兩岸人民關係條例」在台設籍滿10年的積極資格規定，當選後就（到）職前與一般國人相同，須符合「國籍法」禁止具有雙重國籍者擔任中華民國公職的消極資格規定。

訴願決定書表示，前述兩個法律的立法目的及規範範疇均屬不同，有關我國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，「兩岸人民關係條例」既無規範，自應適用「國籍法」的規定，不存在「兩岸人民關係條例」第21條應優先適用「國籍法」第20條的問題 。

訴願決定書也提到，「國籍法」第20條規定的立法意旨在避免產生忠誠義務衝突，倘原陸籍人士取得我國國民身分後擔任公職且未喪失中共國籍，將同時負有向我國及中共效忠的義務，導致忠誠義務衝突，顯然不符該條意旨，故所訴難以採納。

對於史雪燕認為內政部作成處分未給予陳述機會，訴願決定書表示，史雪燕於110年8月24日經中選會公告遞補當選為南投縣議員後，未於110年8月26日就職前辦理放棄外國國籍，也未於就職之日起1年內完成喪失外國國籍及取得證明文件，原處分所據事實，應屬客觀上已明白足以確認，原處分機關未於作成原處分前，給予訴願人陳述意見的機會，自無違誤。

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