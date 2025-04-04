「傅家官媒」造反？ PO張峻聲明 隔天頭版再刊「罷傅愛花蓮」！

《更生日報》3日於頭版刊登，連署罷免傅崐萁的相關消息，以及連署站位置。（圖翻攝自張益贍臉書）

2025/04/04 00:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕真的要變天？過去總是為傅家勢力「大內宣」的花蓮最大報《更生日報》，繼2日在頭版刊登花蓮縣議會議長張峻號召罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁的聲明，3日又於頭版刊登連署罷免傅崐萁的相關消息和連署站位置。

花蓮縣議會議長張峻2日突然在臉書發文拋出震撼彈，號召罷免傅崐萁，過去總是被諷「傅家官媒」的《更生日報》，同日竟以頭版刊登張峻號召罷免傅崐萁的公開信，且整整佔了半幅版面，並在官方臉書轉發相關消息，還稱「張峻的公開信迴響相當大」。

請繼續往下閱讀...

不少網友2日在《更生日報》臉書留言，「看來真的要變天了」、「更生日報見風轉舵，識時務者為俊傑」、「造反啦！」、「花蓮王是不是真的不保了？」、「傅氏御用報開始要倒戈了嗎？」、「更生日報也轉風向了嗎，歡迎加入」。

沒想到隔天，《更生日報》再於頭版刊登「罷傅愛花蓮、抗共護台灣」的罷傅廣告，內容列出聲援罷免傅崐萁的團體、在地連署友善店家以及全國罷免連署收件地址，引發外界討論。名嘴張益贍3日晚間轉發消息，「傅崐萁難道你也要說更生日報也是綠媒嗎？昨天刊登張峻議長罷傅全文，今天刊登微光花蓮罷免連署站！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法