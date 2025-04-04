04/04 各報重點新聞一覽

川普對等關稅前10高

2025/04/04 06:43

自由時報

美對台徵收32％關稅 賴：不合理 續與美交涉

美國川普總統宣布對各國實施對等關稅，其中對台課徵卅二％稅率，總統賴清德昨召集行政、國安團隊到官邸會商後表示，台美貿易逆差來自我國配合川普第一任期的科技管制等政策，卻成高關稅理由，讓我們感到不合理，也憂心後續衝擊；他已要求卓揆與內閣團隊，在最短時間向國人完整說明整體情勢與整備工作，並持續與美方強力交涉，務必維護國家利益。

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川普對等關稅開炸 全球股市嚇趴 憂慮衰退 美元、油價均暴跌

美國總統川普二日宣布新關稅措施震驚全球，引發衰退疑慮，週四全球股市、美元與油價均暴跌。

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付租數萬 關係拉近再誘投資 詐團扮租客 房東遭詐1300萬

詐騙集團手法不斷翻新，透過網路社群平台等管道引誘的招式，逐漸滲透到生活各層面及鎖定特定對象，其中擁有房地產的房東，就被假投資詐團選定成為目標。警方獲報，一名陳姓房東上網刊出租屋的訊息後，很快有房客承租，並確實匯付租屋押金，讓房東卸下心防，再透過LINE攀談建立友誼，趁機引誘投資虛擬貨幣詐財，房東的房地也遭抵押，前後被騙一三○○萬元。

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聯合報

川普關稅風暴來襲！對等關稅揭曉 歐盟等國揚言報復

美國總統川普二日於白宮宣布對等關稅政策，針對多數與美國有貿易逆差的經濟體課徵對等關稅，其中也包括台灣，並對其他國家課徵至少十％的關稅。川普指出，美國將向台灣課徵卅二％的對等關稅。

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川普對台課32%關稅 賴總統指示與美方強力交涉

美國總統川普宣布對台課徵百分之卅二的高關稅，我政府昨天表達對台不公平與三大不合理。賴清德總統表示，對等關稅超出我方預期，未能合理反映台美間貿易結構的高度互補和實質的貿易關係，他指示行政院與美方強力交涉，務必維護我們國家的利益。

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中國時報

川普出重拳 引爆關稅核彈

美國總統川普於美東時間2日下午公布新關稅計畫，將對所有進口商品徵收10％的「基準關稅」，白宮並針對在貿易方面「最嚴重違規者」，開徵17％至49％的高關稅，其中台灣被課徵32％關稅。川普最新關稅的規模之大，為二戰後以來前所未見，被形容是按下關稅戰「核按鈕」。川普3日則發文說「手術結束，病人存活了！」同時重申要讓美國再次偉大。

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32％太意外 政院要求重提對策

美國對等關稅對台課32％稅率，據悉，是在府院「意料之外」，輸美占逾6成的伺服器等高科技免稅產品首當其衝。究竟如此高關稅對產業及供應鏈銷美衝擊影響如何，行政院要求各部會回去重新盤點。而降低關稅、擴大對美採購，是降低台美貿易順差可行策略，是否比照越南、以色列撤除美進口關稅，涉外人士認為，有必要這麼做。

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美國總統川普宣布新關稅措施震驚全球，週四全球股市、美元與油價均暴跌。（彭博）

假房客在租屋網騙稱想租房，搭訕陳姓房東對話。（記者邱俊福翻攝）

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