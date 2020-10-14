中加建交50週年也不留情面！ 杜魯道痛批北京脅迫式外交

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在加拿大與中國建交50週年之際，發表對中國強硬言論。（美聯社資料照）

2020/10/14 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕10月13日為中國與加拿大建交50週年，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在當天仍對北京採取強硬態度，痛批北京執行「脅迫式外交」（coercive diplomacy），任意逮捕新疆維吾爾穆斯林，在香港實施的鎮壓措施。

加拿大《環球郵報》報導，在紀念加拿大與中華人民共和國建立邦交50週年之際，杜魯道表達出比起以往都還要強硬的態度，批評中國對內外採取的壓制性和侵略性行動。

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杜魯道13日召開記者會時，被問到1970年加拿大與中國建交時，與現在的兩國關係有何變化？杜魯道表示，加拿大將致力與盟國合作，確保中國的脅迫式外交和專斷拘留2名加拿大公民及其他國家公民的行事方法，不會成為北京眼中的成功策略。

杜魯道指出，加拿大將繼續與有共同理念的國家合作，讓中國牢記，中國對內政和全球事務的態度，對中國或對所有國家而言都不是特別有成效的途徑。

杜魯道強調，中國現在是世界第二大經濟體，對包括加拿大在內的國家具有重大的經濟影響，雖然加拿大政府希望與北京的貿易繼續下去，但加拿大在中國的人權問題上不會保持沉默。

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