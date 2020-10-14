為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中加建交50週年也不留情面！ 杜魯道痛批北京脅迫式外交

    加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在加拿大與中國建交50週年之際，發表對中國強硬言論。（美聯社資料照）

    加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在加拿大與中國建交50週年之際，發表對中國強硬言論。（美聯社資料照）

    2020/10/14 11:15

    〔即時新聞／綜合報導〕10月13日為中國與加拿大建交50週年，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在當天仍對北京採取強硬態度，痛批北京執行「脅迫式外交」（coercive diplomacy），任意逮捕新疆維吾爾穆斯林，在香港實施的鎮壓措施。

    加拿大《環球郵報》報導，在紀念加拿大與中華人民共和國建立邦交50週年之際，杜魯道表達出比起以往都還要強硬的態度，批評中國對內外採取的壓制性和侵略性行動。

    杜魯道13日召開記者會時，被問到1970年加拿大與中國建交時，與現在的兩國關係有何變化？杜魯道表示，加拿大將致力與盟國合作，確保中國的脅迫式外交和專斷拘留2名加拿大公民及其他國家公民的行事方法，不會成為北京眼中的成功策略。

    杜魯道指出，加拿大將繼續與有共同理念的國家合作，讓中國牢記，中國對內政和全球事務的態度，對中國或對所有國家而言都不是特別有成效的途徑。

    杜魯道強調，中國現在是世界第二大經濟體，對包括加拿大在內的國家具有重大的經濟影響，雖然加拿大政府希望與北京的貿易繼續下去，但加拿大在中國的人權問題上不會保持沉默。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    杜魯道熱線川普 要中國放人回「加」
    2020/10/12 05:30

    杜魯道熱線川普 要中國放人回「加」
    美英法德39國齊聲譴責中國！ 要求維護港、藏、疆人權
    2020/10/07 08:08

    美英法德39國齊聲譴責中國！ 要求維護港、藏、疆人權

    新莊副都心˙生態公園首排˙區內難得住宅區
    西方各國圍剿中國！ 聯合國人權理事會中齊聲譴責香港新疆問題
    2020/09/26 09:38

    西方各國圍剿中國！ 聯合國人權理事會中齊聲譴責香港新疆問題
    批中國侵犯人權 美禁新疆棉花等4產品
    2020/09/15 08:09

    批中國侵犯人權 美禁新疆棉花等4產品

    瞄準高端換屋 仰士林公開即五成
    國際今日熱門
    疫情期間苦等7個月 秘魯馬丘比丘只為他一人開放
    2020/10/13 13:34

    疫情期間苦等7個月 秘魯馬丘比丘只為他一人開放

    「70年前選美國不代表未來70年也是」 南韓駐美大使言論惹議
    2020/10/13 13:57

    「70年前選美國不代表未來70年也是」 南韓駐美大使言論惹議

    青島現12例、外界憂第2波疫情來襲 中國流行病專家這樣解讀
    2020/10/13 14:58

    青島現12例、外界憂第2波疫情來襲 中國流行病專家這樣解讀

    暖化致北冰洋新航線可行 英憂中俄合作抄捷徑挺進歐洲
    2020/10/13 16:43

    暖化致北冰洋新航線可行 英憂中俄合作抄捷徑挺進歐洲

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播