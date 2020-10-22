趙立堅推特封鎖黃之鋒 胡錫進幫嗆：沒義務與政治惡搞者掰扯

針對趙立堅推特封鎖黃之鋒一事，胡錫進替趙說話，稱沒義務與一個「政治惡搞者」掰扯。

2020/10/22 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕前香港眾志秘書長黃之鋒今天（22日）發現自己的推特帳號遭中國外交部發言人趙立堅封鎖，他還模仿中國外交部發言人慣用「戰狼」語氣，嘲諷呼籲趙立堅「懸崖勒馬，否則必將自食惡果」。對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進幫腔趙立堅，指稱「拉黑」這一功能是要保護用戶權益，趙立堅沒有義務和「政治惡搞者」掰扯。

胡錫進今晚在微博上批黃之鋒「四處碰瓷」，這次盯上趙立堅，「說忽然發現他在推特上『被趙立堅封鎖了』，指責趙立堅封鎖『香港抗爭者』，他要趙離開美國公司的社交媒體，回到內地的微博上玩，『接受小粉紅的擁戴』。」

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胡錫進替趙立堅說話，他指稱，包括推特在內多個社交媒體，都有封鎖功能，「目的是要保護賬號擁有者的權益。當遭到惡意搗亂者騷擾時，很多賬號擁有者都會使用拉黑功能予以應對。」還批「黃之鋒以為自己是誰，需要人們供著他不成？」

胡錫進直言，趙立堅作為外交部發言人，沒有義務與黃之鋒這樣的「政治惡搞者」掰扯，「拉黑他倒不失為對其拙劣表現的挺好回答。一來避免了與其費口舌，不讓他對自己的工作形成額外干擾，二來也順便幫他建立一份自知之明」。

最後胡錫進痛斥黃之鋒被西方勢力寵壞，「年紀輕輕，但不走正道……失去了客觀自我認識的能力，其對道義的認知更是拒絕以國家和民族大義為錨，輕浮而自以為是。不好好學做人，不好好做中國人，他終將成為公眾笑柄」。

然而不少網友諷刺，「你說的是那個Twitter for iPhone的趙立堅嗎」、「我倒滿喜歡趙在推特關注的那個人（指羅馬尼亞AV女優「Lea Lexis」）」、「我想去罵他（黃之鋒），奈何過不去牆。」、「我們大家怎麼上推特」、「強烈要求每個人都能上推特，我們一塊去噴」、「黃之鋒本來就不是中國人阿...」。

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