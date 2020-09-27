中國再鬧笑話！ 趙立堅轉「新四大發明」被恥笑：五毛水準

中國外交部發言人趙立堅26日發推文自豪指稱，共享單車、高鐵、行動支付及電子商務是中國的「新四大發明」，慘遭推特網友打臉，還被恥笑指「智商僅有五毛水準」。（路透資料照）

2020/09/27 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部這一個月在公開社交平台頻鬧笑話，先前中駐英國大使劉曉明、外交部發言人趙立堅都被網友抓包，利用推特帳號按讚色情影片或追蹤成人網站；趙立堅26日發推文自豪指稱，共享單車、高鐵、行動支付及電子商務是中國的「新四大發明」，慘遭推特網友打臉，還被恥笑指「智商僅有五毛水準」。

中國外交部發言人趙立堅26日在推特轉貼抖音影片，內容指稱，中國高鐵總里程超過3萬公里，占世界3分之2，遠超日本、法國等發達國家總和；移動支付，讓中國街頭菜販比美國矽谷精英更潮，2017年中國移動支付總額達7兆人民幣（約30兆新台幣），占世界50%；中國借助互聯網、GPS技術，開創共享單車理念，如今已經普遍推廣，輕鬆解決「最後一公里」問題；2017年中國線上消費總額9000億美元（約新台幣2.6兆元）、網購品類滲透率36.88%，均遠超歐美，就「雙十一」當天就達人民幣2539.7億元（約新台幣1兆元）。

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趙立堅驕傲寫道，「共享單車、高鐵、行動支付及電子商務是中國的『新四大發明』」。

有網友貼出《BBC》2018年的報導指出， 「中國新四大發明」的說法源自北京外國語大學2017年5月進行的一項調查，在來自20多個國家受訪者中，「最想要從中國帶回本國的技術」得票最高的是高鐵、移動支付、共享單車和電子商務，從那時開始，中國媒體和官員就將其移花接木為當代的「新四大發明」，藉此大肆宣揚。

《BBC》報導表示，事實核查是「中國沒有發明任何這些技術，但是在推廣應用上處於領先」，中國一直在強調技術進步的重要性，是因為其試圖在2020年之前成為「創新型國家」。

在趙立堅的推文下方，吸引許多網友留言諷刺，「認知水準只有五毛」、「絕對啊，有何不可！地球也是中共發明的」、「不是整個宇宙嗎？」、「你忘了有史以來最棒的中國病毒」、「你們還發明雙修6歲小女孩，天殺的你們，我草泥馬的」。

中國外交部發言人趙立堅26日在推特轉貼抖音影片，並驕傲寫道，「共享單車、高鐵、行動支付及電子商務是中國的『新四大發明』」。（圖擷取自Twitter）

趙立堅的推文一出後，隨即有網友貼出《BBC》2018年的事實查核打臉，並吸引到許多人留言諷刺。（圖擷取自Twitter）

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