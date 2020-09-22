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    蕭美琴推特更名「駐美大使」 胡錫進爆怒要求改正遭網友圍剿

    我駐美代表蕭美琴個人推特帳號簡介修改為「Taiwan Ambassador to the US（台灣駐美大使）」，引起熱烈討論。（翻攝蕭美琴推特）

    我駐美代表蕭美琴個人推特帳號簡介修改為「Taiwan Ambassador to the US（台灣駐美大使）」，引起熱烈討論。（翻攝蕭美琴推特）

    2020/09/22 15:55

    〔即時新聞／綜合報導〕我駐美代表蕭美琴個人推特帳號簡介近日修改為「Taiwan Ambassador to the US（台灣駐美大使）」，引發熱烈討論。對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進今日發文質疑，蕭美琴的正式頭銜是「台北經濟文化代表處代表」，推特官方卻認可這樣的謊言，「不應該要求她修改嗎？」貼文一出，慘被各國網友嗆爆。

    蕭美琴在個人推特上將自介改為「台灣駐美大使」（Taiwan Ambassador to the US），引起各界熱議。蕭美琴隨後也發文表示，目前官方仍然是使用「台北經濟文化代表處代表」這個名稱，駐美代表仍是對外的正式職銜，不過現在很多美方友人會用「大使」來稱呼她。

    不過，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進今日仍在推特發文質疑，他指蕭美琴自稱台灣駐美大使，但台灣並未在美有大使館，正式的職稱是台北經濟文化代表處代表，怒指控推特官方「為何准許她的謊言，讓帳戶通過驗證，推特難道不應該要求她更正嗎？」

    對此，各國網友紛紛在下方留言狠酸，「很明顯，中國人害怕台灣」、「別懷疑，台灣就是主權獨立國家」、「你有什麼問題」、「我們一起把中國從世界地圖移除吧」、「很開心看到中國又崩潰了」、「搞不好美國很快就會驗證你的『謊言』了」。

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