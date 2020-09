蕭美琴推特更名「駐美大使」 胡錫進爆怒要求改正遭網友圍剿

2020/09/22 15:55

〔即時新聞/綜合報導〕我駐美代表蕭美琴個人推特帳號簡介近日修改為「Taiwan Ambassador to the US(台灣駐美大使)」,引發熱烈討論。對此,中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進今日發文質疑,蕭美琴的正式頭銜是「台北經濟文化代表處代表」,推特官方卻認可這樣的謊言,「不應該要求她修改嗎?」貼文一出,慘被各國網友嗆爆。

蕭美琴在個人推特上將自介改為「台灣駐美大使」(Taiwan Ambassador to the US),引起各界熱議。蕭美琴隨後也發文表示,目前官方仍然是使用「台北經濟文化代表處代表」這個名稱,駐美代表仍是對外的正式職銜,不過現在很多美方友人會用「大使」來稱呼她。

不過,中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進今日仍在推特發文質疑,他指蕭美琴自稱台灣駐美大使,但台灣並未在美有大使館,正式的職稱是台北經濟文化代表處代表,怒指控推特官方「為何准許她的謊言,讓帳戶通過驗證,推特難道不應該要求她更正嗎?」

對此,各國網友紛紛在下方留言狠酸,「很明顯,中國人害怕台灣」、「別懷疑,台灣就是主權獨立國家」、「你有什麼問題」、「我們一起把中國從世界地圖移除吧」、「很開心看到中國又崩潰了」、「搞不好美國很快就會驗證你的『謊言』了」。

This lady claims herself Taiwan Ambassador to the US, but TW has no embassy in US. Her formal title is representative of Taipei Economic & Cultural Representative Office. Question is: Why Twitter endorses her lie verifying this account? Shouldn't Twitter demand her to correct it? pic.twitter.com/sxkB5TaiW5