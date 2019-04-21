介文汲：韓國瑜如果不選總統 國民黨會再摔一大跤

2019-04-21 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘宣布選總統後，話題不斷延燒，高雄市長韓國瑜選不選總統？「郭韓之爭」也成為討論焦點。對此，宣布參加國民黨立委初選的前外交官介文汲今（21）在臉書表示，「若韓不能參選總統，國民黨會再摔一大跤！」

綜合媒體報導，韓國瑜在本週吳（國民黨主席吳敦義）韓會前發表公開聲明，將自己的想法及所遇困境講明，跟人民做一個交代，也強調不會這麼快表態是否參選。在今年宣布參選大安區立委、一直力挺韓國瑜的介文汲在臉書發文指出，國民黨需要韓國瑜。

介文汲表示，他聽到基層心聲，「倘這次韓國瑜最終不能代表國民黨參選，國民黨會再摔一大跤，能爬起的機會恐微乎其微。」直白言論引發民眾討論，還有網友回應，「非韓則棄投，要用選票教訓國民黨」。

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