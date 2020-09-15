戰狼變色狼！推特關注AV 趙立堅急退追、劉曉明駭客沒抓到

中國駐英大使劉曉明日前在推特上對「絲襪足交」影片點讚。（法新社）

2020/09/15 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部近日引發海外網友熱議，並非因他們外交上有所突破，而是因為官員們在推特上點讚、追蹤了煽情內容。中國駐英大使劉曉明日前在推特上對「絲襪足交」影片點讚後，外交部發言人趙立堅又被抓包追蹤成人網站及東歐女優。事發後，趙立堅已經悄悄退追，而聲稱遭駭客入侵的劉曉明，目前也尚未曝光最新調查進展。另外，更有網友爆料，推特內部人士指出，劉曉明的推特帳號一切正常，研判是本人或身邊人士操作。

中國駐英國大使劉曉明9日被網友發現對推特上一則「絲襪足交」的色情推文按讚，引發網友甚至國外政界人物大肆嘲弄，中國駐英使館則稱遭到「反華份子」駭入帳號。沒想到，10日又有網友發現中國外交部發言人趙立堅關注成人影音平台「Pornhub」以及羅馬尼亞AV女優「Lea Lexis」，事發後，紛紛引發網友熱議。

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對此，中國駐英使館立刻發表聲明，表示遭到「反華份子」駭客惡意攻擊，更要求推特調查此事，不過截至15日，英國使館並沒有再更新任何案件進度。另有網友爆料指出，推特內部人士指出，劉曉明推特帳號兩步驗證登錄正常、ip地址、設備序號、GPS定位與日常一致，不過此訊息並未獲證實，推特也尚未對劉曉明的調查要求做出回應；另外，趙立堅被發現關注成人影音、女優帳號後，目前已將之退追。

對此，網友紛紛在推特表示「自取其辱」、「看黃片加點讚，甩鍋給黑客，也是絕了」、「用工作帳號看黃片？」、「不查還好，一查又打臉」、「看了就看了，敢做敢當！」、「越抹越黑」、「推特太過份，14億人民不會同意！」

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