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    遭趙立堅封鎖推特 黃之鋒化身「戰狼發言人」敦促懸崖勒馬

    前香港眾志秘書長黃之鋒今天發現，原來自己的推特帳號被中國外交部發言人趙立堅封鎖，黃之鋒更模擬「戰狼體」發文諷刺，呼籲趙立堅懸崖勒馬，「否則必將自食惡果，勿謂言之不預也」！（圖擷取自黃之鋒facebook）

    前香港眾志秘書長黃之鋒今天發現，原來自己的推特帳號被中國外交部發言人趙立堅封鎖，黃之鋒更模擬「戰狼體」發文諷刺，呼籲趙立堅懸崖勒馬，「否則必將自食惡果，勿謂言之不預也」！（圖擷取自黃之鋒facebook）

    2020/10/22 17:39

    〔即時新聞／綜合報導〕中國目前封鎖社群網站「推特」（Twitter）在國內使用，然而中國官員卻透過推特進行大外宣，尤其中國外交部的外交官們酷愛使用推特進行「戰狼外交」，不過今天（22日）前香港眾志秘書長黃之鋒發現，原來自己的推特帳號被中國外交部發言人趙立堅封鎖，黃之鋒更利用「中國外交部發言人模擬器」模擬「戰狼體」諷刺，呼籲趙立堅懸崖勒馬，「否則必將自食惡果，勿謂言之不預也」！

    黃之鋒今天在臉書發文說，突然發現，「原來我在推特已被中國外交部發言人趙立堅封鎖」，泱泱大國本來在中國網路容不下半點異見，已經引人垢病，「現在還要在使用美國公司的社交媒體平台時，還要任意封鎖香港抗爭者」，實在相當諷刺。

    黃之鋒說，奉勸中國外交部不要浪費時間，在這些美國公司的社交媒體平台封鎖別人，「那麼希望封鎖別人的話，回到中國防火牆來玩微博，接受小粉紅的擁戴不就最好了嗎？」他還呼籲大家可以去趙發言人的推特留言查詢，也可以用「中國外交部發言人模擬器」來玩二次創作。

    黃之鋒還依照中國外交部的「戰狼體」發言諷刺說，敦促趙立堅懸崖勒馬，「否則必將自食惡果，勿謂言之不預也！」，我們奉勸趙立堅不要一意孤行，否則中方必將予以堅決反制，由此產生的一切後果必須由趙立堅承擔，趙立堅自己不願意投入，卻千方百計干擾破壞中國和其他國家開展合作，「趙立堅的圖謀註定失敗」。

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