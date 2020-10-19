泰網友在國內無法進入聯署網站 黃之鋒：奶茶聯盟接手聯署！

黃之鋒指泰國政府下令國內網路供應商禁止用戶訪問聯署網站，呼籲同屬台港泰「奶茶聯盟」的朋友們也能參與聯署。（法新社）

2020/10/19 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕泰國反政府示威仍持續延燒中，示威者除了上街抗議表達訴求之外，也透過網路發起聯署，不過泰國政府卻下令國內網路供應商禁止用戶訪問聯署網站「change.org」，前香港眾志秘書長黃之鋒也在臉書為泰國網友發聲，強調：「泰國網民無法聯署，由奶茶聯盟接手聯署。」呼籲同屬台港泰「奶茶聯盟」一員的台港朋友們也能參與聯署。

黃之鋒稍早在臉書指出，先前泰國網友透過「change.org」發起聯署，批評泰國皇室並要求推進民主改革，而泰國政府卻下令所有國內網路供應商禁止用戶訪問「Change.org」。

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黃之鋒強調，當極權政府打壓人民，甚至行使封鎖網路資訊流通的做法，作為擁抱自由的盟友，是時候該幫忙廣傳，呼籲同屬「奶茶聯盟」的朋友們參與聯署。

「奶茶聯盟」源起於今年4月份的中泰網友的「#nnevvy大戰」，當時泰國BL劇《假偶天成》男主角之一奇瓦雷（Bright）和女友「nnevvy」的對話中，一句「台灣女孩風格」意外引發中泰網友大戰，泰國網友嗆聲時不時已「台灣是個國家」及「聲援香港」等話語反擊中國網友，意外讓台港泰網友「團結抗中」。

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