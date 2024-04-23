太陽系邊緣現謎團 第九行星再添新證據

天文學家新發現，暗示太陽系邊緣存在神秘第九大行星；示意圖。（圖擷取自NASA官網）

2024/04/23 13:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕太陽系猶如一個熱鬧的鄰里，8顆行星各司其職，環繞太陽旋轉。然而，在這看似井然有序的大家庭中，一直存在一個謎團：神秘的第九行星。

第九行星的概念最早由美國加州理工學院的天文學家巴特金（Konstantin Batygin）及其團隊於2016年提出。他們透過分析位於太陽系邊緣、軌道橫跨冥王星的極外天體「跨海王星天體」（Trans-Neptunian Objects，TNOs）的軌道數據，發現這些天體的運動軌跡似乎受到一個隱形天體的引力影響。這顆隱形天體被稱為第九行星，其質量可能約為地球的10倍，軌道半徑約為海王星的20倍。

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國際知名的科技評測網站《TechSpot》19日報導，巴特金及其團隊近期針對一系列「跨海王星天體」的研究，發現了更多證據，支持第九行星存在的假說。

在尋找第九行星的研究中，天文學家通常不會關注這些極外天體，因為它們與冥王星的軌道有所交集。然而，巴特金決定專注研究這些特殊天體，以進一步了解它們的運行軌跡。

研究團隊進行了一系列模擬，探究包括太陽系內其他行星和銀河潮汐等因素，對這些極外天體軌道的影響。結果發現，納入「第九行星」這一理論假說的模型，可以最有效地解釋這些特殊TNOs的軌道運動。雖然這並不能完全證明第九行星的存在，但它提供了迄今為止最強烈的統計學證據。

2006年，國際天文學聯合會將冥王星重新歸類為1顆矮行星，自此太陽系只剩下8大行星。目前，天文學家仍在積極尋找第九行星的直接觀測證據。智利正在建設的維拉·魯賓天文台（Vera C. Rubin Observatory）將配備功能強大的相機，有望在未來幾年內，幫助我們揭開太陽系外圍更多秘密。

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