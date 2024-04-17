為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

另1天體猛撞！冥王星地表「愛心」之謎揭曉

新視野號探測器2015年7月飛掠冥王星，首度拍下高解析度近照，表面一顆超大「愛心」的圖案引發討論。（路透）

新視野號探測器2015年7月飛掠冥王星，首度拍下高解析度近照，表面一顆超大「愛心」的圖案引發討論。（路透）

2024/04/17 12:53

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕冥王星從昔日的「太陽系九大行星」之一被降級為「矮行星」，2015年7月新視野號探測器飛掠時，首度拍下高解析度近照，表面一顆超大「愛心」圖案引發討論，近日有科學家解謎，「愛心」可能源自於另一個天體的劇烈撞擊。

《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊15日刊登一篇最新研究，由瑞士伯恩大學和國家行星研究中心（NCCR PlanetS）成員領導的一個國際天文物理學家小組終於揭開了冥王星表面巨大心形特徵的神秘面紗，成因可能是冥王星遭到直徑約730公里的行星體撞擊所致。

冥王星的「愛心」被命名為湯博區（Tombaugh Regio），研究團隊模擬軟體顯示，這次撞擊不是直接的正面碰撞，而是斜撞，而且是緩慢移動下撞擊，由於撞擊的角度和速度較低，撞擊天體的核心並沒有沉入冥王星的內核，而是完好無損地留在了冥王星的內核上，這種材料比周圍環境反射更多的光，從而產生了更白的顏色。

這項新研究也讓冥王星可能有地下海洋的猜想破滅，撞擊時冥王星的所有原始地函都被噴濺出來，撞擊天體的核心物質濺到冥王星的核心時，就會造成局部質量過剩，這就可以解釋為什麼冥王星在沒有地下海洋的情況下自轉偏移。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
瑞士天文團隊分析「X行星」 組成物與尺寸曝光
2016/04/11 14:29

瑞士天文團隊分析「X行星」 組成物與尺寸曝光
讓冥王星再次偉大！天文學家：應列入九大行星
2018/09/11 15:06

讓冥王星再次偉大！天文學家：應列入九大行星

華南銀行推動公平待客 擁抱年輕客戶的挑戰
會下鐵雨的「地獄星球」 竟發現太陽系外首見疑彩虹光環美景
2024/04/12 13:05

會下鐵雨的「地獄星球」 竟發現太陽系外首見疑彩虹光環美景
怪異磁星沉寂10年後「甦醒」變更怪 天文學家：前所未見
2024/04/12 06:57

怪異磁星沉寂10年後「甦醒」變更怪 天文學家：前所未見

免充電的電車？e-POWER車主老實說
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播