總理下台！留台泰人聲援反政府示威 駐台辦事處前喊話

「台灣推動泰國民主聯盟」發言人那琪在身上潑灑藍色顏料，象徵與示威者同在。（「台灣推動泰國民主聯盟」提供）

2020/10/18 21:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕泰國反政府示威持續延燒，旅居各國的泰國人串連發起聲援活動。學生組織「台灣推動泰國民主聯盟」（TATD）今在泰國貿易經濟辦事處周邊舉辦集會，譴責泰國政府逮捕抗議者與媒體，要求泰國總理帕拉育下台負責，並呼籲根據憲法改革君主制。

泰國反政府示威不斷，總理帕拉育15日凌晨宣布曼谷進入緊急狀態，抗議民眾無懼緊急命令，持續示威，警方16日首度出動水車和優勢警力驅趕抗議人士。

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海外泰國人串聯聲援活動，10月18日舉行相關活動的城市包括法國巴黎、加拿大溫哥華和多倫多、瑞典斯德哥爾摩、丹麥哥本哈根、台灣台北、美國舊金山、洛杉磯與芝加哥等地。

由台泰學生發起的「台灣推動泰國民主聯盟」，今於台北大安區的泰國貿易經濟辦事處周邊公園舉辦集會，聲援泰國示威活動。聯盟提出五項訴求，包括停止騷擾人民並釋放抗議者；撤銷曼谷緊急狀態；泰國總理帕拉育和內閣辭職負責；國會召開特別會議，接受人民修憲草案；根據民主憲法改革君主制。

「台灣推動泰國民主聯盟」發言人那琪在身上潑灑藍色顏料，象徵與示威者同在。那琪表示，自10月13日至16日，已有57位領袖被逮補，僅少數獲釋；16日那天，政府以高壓藍色水柱攻擊示威者，並有超過百人被拘留。水柱中的化學藥劑造成示威者皮膚和眼睛受傷，這些藍色染劑目的是標註誰參加了抗議，使得示威群眾無法搭乘大眾交通工具、也無法入住旅店，「今天我們用雨傘擋住雨水，那天我們的家人朋友是用雨傘保護性命」。

現場聚集數十人，手持各式標語，聚集一起分享理念，並一同比出三指併攏的手勢，高喊「釋放我們的朋友！」「台灣推動泰國民主聯盟」說，舉辦此次活動，是希望讓政府聽取人民的訴求，真誠地希望看到泰國政治變得更好。

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「台灣推動泰國民主聯盟」（TATD）今在泰國貿易經濟辦事處周邊舉辦集會，譴責泰國政府逮捕抗議者與媒體，要求泰國總理帕拉育下台負責。（西藏台灣人權連線提供）

「台灣推動泰國民主聯盟」（TATD）今在泰國貿易經濟辦事處周邊舉辦集會，譴責泰國政府逮捕抗議者與媒體，要求泰國總理帕拉育下台負責。（西藏台灣人權連線提供）

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