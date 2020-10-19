泰警暴力對待示威者 重量級泰國明星齊聲援「反對暴力」

2020/10/19 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕泰國反政府示威至今仍持續延燒，日前警方更動用水砲車、催淚瓦斯驅散示威群眾，而包括南韓男團「2PM」泰籍成員尼坤（Nichkhun）、GOT7的泰籍成員BamBam在內許多泰國藝人都在推特發聲，強調暴力並不能解決問題，呼籲別對公眾使用暴力。

美泰雙國籍的尼坤身為南韓人氣男團「2PM」成員，因為帥氣外表而有著「泰國王子」稱號，推特追蹤人數逼近700萬人，尼坤在推特中提到，使用暴力是他不能袖手旁觀的事，暴力從來都於事無補，而他希望所有人都安全，也希望在泰國的「HOTTEST」（2PM粉絲名）能夠好好照顧自己。尼坤的貼文至今已獲得4.5萬名網友轉推。

而GOT7的泰籍成員BamBam，同時也是尼坤的「師弟」，兩人皆同屬「JYP娛樂」，BamBam的推特追蹤人數669萬人之多，BamBam昨日在推特表示，暴力不能解決任何問題，別對公眾使用暴力，公開聆聽和尊重個人權利、自由是解決方案的起點，BamBam同時也在貼文中呼籲：「請大家照顧好自己。」

因BL泰劇《假偶天成》系列爆紅的男星「Bright」奇瓦雷（Vachirawit Chiva-aree），先前因為和女友的對話，間接促成台港泰組成「奶茶聯盟」共抗中國網軍，日前他也在Instagram發布限時動態，指「免於暴力的自由是基本人權」，希望大家都能注意安全。

曾在2017年飾演泰國電影《模犯生》女主角爆紅的茱蒂蒙（Chutimon Chuengcharoensukying）日前也在Instagram發聲，以泰文寫下「願所有人平安，不支持任何形式的暴力行為」，她的另一個動態則顯示各個求助電話號碼。

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