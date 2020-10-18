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    禁令無阻示威者佔領曼谷街道抗議 泰總理尋求對話

    泰國反政府示威持續延燒，抗議者連續第4天不顧集會禁令，在曼谷佔領多個主要街頭。（歐新社）

    泰國反政府示威持續延燒，抗議者連續第4天不顧集會禁令，在曼谷佔領多個主要街頭。（歐新社）

    2020/10/19 00:00

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國反政府示威持續延燒，抗議者連續第4天不顧集會禁令，在曼谷佔領多個主要街頭，高喊「瓦解獨裁」、「改革君主專制」，在抗爭似乎沒有降溫跡象之際，總理帕拉育的發言人今（18）日表示，政府希望與示威者們進行對話。

    《路透》報導，儘管泰國政府為平息已延燒3個月的抗議活動，逮捕了數十名示威者和學運領導人、向群眾發射水砲、關閉曼谷大部分的地鐵站，但反政府示威活動仍在持續進行中，大批群眾在雨中高喊「釋放我們的朋友」，一些人則舉起被拘捕的學運領袖照片。據人權律師表示，自10月13日以來，至少有80人被捕，其中27人仍被拘留。

    帕拉育的發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）今日表示，總理擔心散布全國各地的抗議活動可能遭有心人士試圖煽動暴力。他說，「政府希望通過談判找到共同的出路。」 他沒有具體說明政府希望與誰對話。

    連續第4天不顧集會禁令的抗議者週日在曼谷佔領了重要交通樞紐勝利紀念碑站（Victory Monument）和阿索克站（Asok）。警方表示，光是勝利紀念碑站就有1萬人，並說沒鎮壓抗議的計畫。

    據悉，泰國週日至少有19個省舉行示威遊行，抗議者採行了香港示威的快速行動策略，在社群網站上公布的遊行地點，使警方一直在猜測集會場所在。

    報導也提到，台灣、丹麥、瑞典、法國、美國和加拿大也正在舉行或計畫舉行團結抗議活動。

    抗議者週日在曼谷佔領了重要交通樞紐勝利紀念碑站。（法新社）

    抗議者週日在曼谷佔領了重要交通樞紐勝利紀念碑站。（法新社）

    大批群眾在雨中高喊「釋放我們的朋友」，一些人則舉起被泰國政府拘捕的學運領袖照片。（法新社）

    大批群眾在雨中高喊「釋放我們的朋友」，一些人則舉起被泰國政府拘捕的學運領袖照片。（法新社）

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