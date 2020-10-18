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    泰國反政府示威延燒 前總理盈拉要帕拉育「想想6年前」

    泰國前總理盈拉（見圖）呼籲現任總理帕拉育想想6年前。（路透）

    泰國前總理盈拉（見圖）呼籲現任總理帕拉育想想6年前。（路透）

    2020/10/18 21:15

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國反政府示威持續延燒，讓前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）回憶起2013年底，當時她的政府也被示威者包圍，呼籲現任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）想想6年前。

    綜合外媒報導，盈拉17日在臉書發文表示，「不知道大家是否還記得？6年前，自稱是『人民民主改革委員會』（PDRC）的一群人要求我辭職，時任陸軍總司令的帕拉育問我是否還能繼續領導政府。」

    盈拉在發文中描述當時的情況，她最後決定宣布解散國會，提前舉行大選，「以便人民可以根據民主原則自行決定國家的未來」。

    盈拉說，「今天，帕拉育也面臨同樣的情況，學生、兄弟姐妹們希望看到這個國家發生變化，他們要求帕拉育辭職並修改憲法」。

    盈拉表示，「這讓我想起你（帕拉育）6年前問我是否還可以（繼續執政）的時候。我希望你今天還記得這件事，並選擇迅速做出決定，以使這個國家冷靜下來並繼續前進。」

    泰國在2013年底至2014年初爆發反政府示威，起因於盈拉政府提出的一個特赦法案，以赦免自2004年以來因參與政治集會而獲罪者，包括她的哥哥、前總理塔克辛（Thaksin Chinnawat）。

    此舉引發大規模抗議活動，PDRC要求政府撤回法案，此法案後來迫使盈拉政府辭職，總理宣布解散國會，但PDRC阻止舉行選舉，要求進行大選前改革。

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