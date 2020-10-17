泰國示威要求政府下台 總理反問「我做錯什麼」

泰國示威要求政府下台，總理帕拉育16日拒絕請辭，反問「我做錯了什麼」。（美聯社）

2020/10/17 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕泰國示威持續延燒，總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）日前頒布緊急命令，禁止5人以上的集會，數千民眾仍無視法令，持續抗議要求政府下台，帕拉育則在16日強調，自己沒有做錯任何事，不會辭職。

綜合外媒報導，泰國民眾不顧法令限制，持續上街要求總理帕拉育下台，並呼籲修改憲法、改革君主制。帕拉育16日回應表示，選舉結果公正「沒有請辭的打算」，更反問「我做錯了什麼（才必須下台）」。帕拉育提到，示威行動變得越發暴力，因此頒布30天的緊急命令，如果局勢改善，可能在原定的期限內，提前結束緊急狀態。

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帕拉育強調，頒布緊急法令等措施是必要的，因為「某些犯罪集團打算透過各種方法和途徑，在曼谷地區煽動行動」，包含阻礙王室車隊的行為，並指出，示威行動正在危害經濟和國家安全。

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）本週從德國返國，針對示威抗議活動沒有直接做出回應，接受訪問時表示，泰國需要「愛國、愛君主的人」。

根據泰國人權律師團體指出，13日以來至少有51人因示威活動而被逮捕。聯合國人權事務高級專員辦事處也對泰國局勢表示關切，泰國議會則譴責帕拉育頒布緊急法令，並提到，政府驅散示威行動中採取「過多行動」，聲明強調「使用武力鎮壓抗議，加劇了仇恨之火」。

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