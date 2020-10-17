泰國政府關閉曼谷地鐵站 示威者無視警告仍上街抗議

泰國抗爭組織下午3時左右公佈會在三個地區舉行集會，包括叻拋路口（Lat Phrao）、烏東素站（Udom Suk）及大羅斗圈（Wongwian Yai Roundabout），約一小時後民眾前往相關地點，其中叻拋路的規模最大，約2000名穿上黑衣的示威者集結，高呼「帕拉育下台」。（法新社）

2020/10/17 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕泰國反政府示威持續延燒，總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）日前頒布緊急命令，禁止5人以上的集會，但數千民眾仍無視政府警告，今（17日）再次出現曼谷街頭抗議要求政府下台。

綜合外媒報導，曼谷警方昨晚出動水砲車驅趕在路上聚集的示威者，示威者17日化整為零，轉而分散在不同地點出擊。示威組織下午3時宣布會在三個地區舉行集會，包括叻拋路口（Lat Phrao）、烏東素站（Udom Suk）及大羅斗圈（Wongwian Yai Roundabout），約一小時後民眾前往相關地點，其中叻拋路口約有2000名穿上黑衣的示威者集結，為規模最大。

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「捷運曼谷地鐵」下午1點44分已在臉書粉專公告，「地鐵藍線從12:30PM開始在所有車站停止運行，進入藍線系統的乘客可以前往所有車站。地鐵紫色專線照常開放。直到有變更公告。對於由此給您帶來的任何不便，MRT表示歉意」。

對於泰國民眾持續上街要求下台、並呼籲修改憲法、改革君主制，總理帕拉育16日表示，選舉結果公正「沒有請辭的打算」，更反問「我做錯了什麼（才必須下台）」。帕拉育提到，示威行動變得越發暴力，因此頒布30天的緊急命令，如果局勢改善，可能在原定的期限內，提前結束緊急狀態。

泰國反政府示威持續延燒，總理帕拉育日前頒布緊急命令，禁止5人以上的集會，但數千民眾仍無視政府警告，今（17日）再次出現曼谷街頭抗議要求政府下台。（法新社）

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