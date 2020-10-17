為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    泰國政府關閉曼谷地鐵站 示威者無視警告仍上街抗議

    泰國抗爭組織下午3時左右公佈會在三個地區舉行集會，包括叻拋路口（Lat Phrao）、烏東素站（Udom Suk）及大羅斗圈（Wongwian Yai Roundabout），約一小時後民眾前往相關地點，其中叻拋路的規模最大，約2000名穿上黑衣的示威者集結，高呼「帕拉育下台」。（法新社）

    泰國抗爭組織下午3時左右公佈會在三個地區舉行集會，包括叻拋路口（Lat Phrao）、烏東素站（Udom Suk）及大羅斗圈（Wongwian Yai Roundabout），約一小時後民眾前往相關地點，其中叻拋路的規模最大，約2000名穿上黑衣的示威者集結，高呼「帕拉育下台」。（法新社）

    2020/10/17 21:15

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國反政府示威持續延燒，總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）日前頒布緊急命令，禁止5人以上的集會，但數千民眾仍無視政府警告，今（17日）再次出現曼谷街頭抗議要求政府下台。

    綜合外媒報導，曼谷警方昨晚出動水砲車驅趕在路上聚集的示威者，示威者17日化整為零，轉而分散在不同地點出擊。示威組織下午3時宣布會在三個地區舉行集會，包括叻拋路口（Lat Phrao）、烏東素站（Udom Suk）及大羅斗圈（Wongwian Yai Roundabout），約一小時後民眾前往相關地點，其中叻拋路口約有2000名穿上黑衣的示威者集結，為規模最大。

    「捷運曼谷地鐵」下午1點44分已在臉書粉專公告，「地鐵藍線從12:30PM開始在所有車站停止運行，進入藍線系統的乘客可以前往所有車站。地鐵紫色專線照常開放。直到有變更公告。對於由此給您帶來的任何不便，MRT表示歉意」。

    對於泰國民眾持續上街要求下台、並呼籲修改憲法、改革君主制，總理帕拉育16日表示，選舉結果公正「沒有請辭的打算」，更反問「我做錯了什麼（才必須下台）」。帕拉育提到，示威行動變得越發暴力，因此頒布30天的緊急命令，如果局勢改善，可能在原定的期限內，提前結束緊急狀態。

    泰國反政府示威持續延燒，總理帕拉育日前頒布緊急命令，禁止5人以上的集會，但數千民眾仍無視政府警告，今（17日）再次出現曼谷街頭抗議要求政府下台。（法新社）

    泰國反政府示威持續延燒，總理帕拉育日前頒布緊急命令，禁止5人以上的集會，但數千民眾仍無視政府警告，今（17日）再次出現曼谷街頭抗議要求政府下台。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    泰國示威要求政府下台 總理反問「我做錯什麼」
    2020/10/17 12:17

    泰國示威要求政府下台 總理反問「我做錯什麼」
    無懼泰警水砲鎮壓！泰國示威群眾燦笑點亮燈海
    2020/10/17 00:09

    無懼泰警水砲鎮壓！泰國示威群眾燦笑點亮燈海

    解析熱門投資標的
    禁止媒體拍攝！泰警首度出動高壓水砲、催淚煙驅散示威群眾
    2020/10/16 22:43

    禁止媒體拍攝！泰警首度出動高壓水砲、催淚煙驅散示威群眾
    「我明天一定會被開除」 泰國帥哥記者直播狂出槌一夕爆紅
    2020/10/16 20:55

    「我明天一定會被開除」 泰國帥哥記者直播狂出槌一夕爆紅
    國際今日熱門
    人權議題再掀戰 維族痛批國際奧會官腔
    2020/10/16 23:17

    人權議題再掀戰 維族痛批國際奧會官腔

    擔心拜登當選 美國軍火商股價上漲
    2020/10/17 00:16

    擔心拜登當選 美國軍火商股價上漲

    冰淇淋被偷吃暴怒！日本柔道老師把學生K到骨折昏迷
    2020/10/16 23:31

    冰淇淋被偷吃暴怒！日本柔道老師把學生K到骨折昏迷

    轉貼「賓拉登還活著」陰謀論掀風波 川普表態了！
    2020/10/16 23:19

    轉貼「賓拉登還活著」陰謀論掀風波 川普表態了！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播